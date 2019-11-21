Lorenzo Saino は Fastly のエンジニアリング部門のディレクターとして、Fastly のネットワークインフラをコントロールし、最適化するシステムの構築を担うチームを統括しています。Fastly への入社後は、ロードバランシングや分散型ヘルスチェック、ルーティングのレジリエンス、トラフィックエンジニアリング、ネットワークテレメトリに関連する問題を解決するシステムを構築してきました。また Fastly への入社前に、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで博士号を取得しています。博士論文では、ネットワーク化されたキャッシュシステムにおける設計上の問題について調査しました。

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