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Lorenzo Saino
Director of Engineering, Fastly
Lorenzo Saino は Fastly のエンジニアリング部門のディレクターとして、Fastly のネットワークインフラをコントロールし、最適化するシステムの構築を担うチームを統括しています。Fastly への入社後は、ロードバランシングや分散型ヘルスチェック、ルーティングのレジリエンス、トラフィックエンジニアリング、ネットワークテレメトリに関連する問題を解決するシステムを構築してきました。また Fastly への入社前に、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで博士号を取得しています。博士論文では、ネットワーク化されたキャッシュシステムにおける設計上の問題について調査しました。
Autopilot で Fastly ネットワークをスマートネットワークに変身
より多くのトラフィックをより効果的に処理することを可能にする Fastly の新しい高度な自動化機能を、記録的なトラフィック量をもたらした今年のスーパーボウルのデータを交えながらご紹介します。
Fastly、高速パスフェイルオーバーテクノロジーにより配送の信頼性を向上
パフォーマンスの低いエッジ接続を自動検出し、再ルーティングすることで、インターネットウェザーの影響を軽減し、トラフィックの配信性を向上させます。