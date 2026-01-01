Mandy Sparber は、お客様の CDN 設定をサポートし、エッジクラウドの保護を強化する Security Solutions Engineer です。SQL や PHP の攻撃を分析していないときは、地元のニューヨーク市を離れて新しい食べ物を発見したり、良質なウィスキーをじっくり味わうのを楽しんでいます。

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