Matt は Compute@Edge セールス部門の Assistant Vice President として、Fastly のエッジ・コンピューティング・テクノロジーの普及を促進するための取り組みを指揮しています。顧客サービス、セールスエンジニア、プロダクト管理、セールスチームのリーダーなど、さまざまな役割を務めながら、10年以上にわたり、B2B 向け SaaS プラットフォームの成長を初期の頃から支援してきました。テクノロジー産業に従事する前は、Drupal の Web サイトを構築したり、SEO ベースのパブリッシャーを設立しました。また、サステナビリティの分野での経験もあり、国連で Senior Policy Advisor として、南カリフォルニア大学では初の Sustainability Manager として活躍しました。カリフォルニア大学バークレー校で学士号を、エール大学で修士号を取得しています。

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