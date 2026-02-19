Ozgur Savas は現在、Fastly の Sr. Director of EMEA Sales Engineering を務めています。Ozgur は、サイバーセキュリティおよびネットワーキング業界で25年以上の経験を持つ実績あるテクノロジーリーダーであり、Fastly、Cloudflare、Zscaler、Meraki、Cisco において上級技術リーダーシップの役割を歴任してきました。エンタープライズおよびメディア分野のクライアントと連携し、Web および API セキュリティとパフォーマンス、ボットおよび AI 脅威対策、DDoS 対策に注力しながら、最新の高性能かつスケーラブルなアプリケーションを保護するために、実践的かつ現場に根ざした視点を提供しています。

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