Puja Jaspal は当社の最高人事責任者であり、グローバル戦略、従業員エクスペリエンス、学習と開発、人材獲得、組織開発、報酬と福利厚生、多様性、公平性、包括性など、人事のあらゆる側面を統括しています。ベイエリアで影響力のある女性トップ100人の1人に選ばれた Jaspal は、以前 Cisco で People & Communities 担当シニアバイスプレジデントを務め、同社の従業員の育成に貢献しました。Cisco 在籍中、Jaspal は世界中の40,000人以上の従業員と契約社員を代表する人材戦略チームを率いて、エンジニアリングとコーポレート機能における同社の変革を推進しました。イノベーションを加速させる包括的なチームを構築するというビジョンを持つ Jaspal は、変革の推進者として知られており、B2C および B2B 企業で20年以上の経験を有しています。Cisco 社入社前、Jaspal は Visa でグローバル人材およびグローバルテクノロジー HR 担当 SVP を務め、Google ではプロダクト管理および Chrome & Apps 部門の HR ビジネスパートナーを率いるなど、HR 関連の上級リーダー職を複数歴任しました。

プロフィールを見る