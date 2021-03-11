WordPress プラグインに存在する未認証の格納型 XSS 脆弱性を狙った攻撃が活発化 Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに2記事を表示 Fastly は、CVE-2024-2194、CVE-2023-6961 および CVE-2023-40000 の3つの重大な CVE を悪用する攻撃が活発化していることを確認しました。 2024年5月29日

ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに3記事を表示 Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。 2023年8月03日

TLS フィンガープリントの現状 : メリットと課題、今後の方向性について Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens TLS フィンガープリントは、サーバーインフラと通信しているクライアントをセキュリティの防御側が特定するツールとして、広く使われるようになりました。 2022年7月20日

WAF データ内のネットワークコールバックの脅威ハンティング Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens 脅威ハンティングとは、組織内のセキュリティ境界を突破した可能性のあるアクティブな攻撃者を探す取り組みを指します。WAF データは、ネットワークコールバックに対する脅威ハンティングにおいて、貴重なリソースになります。ここでは、その方法をご紹介します。 2022年5月03日

Spring バグへの対応 : CVE-2022-22963 および Spring4Shell (CVE-2022-22965) の 脆弱性について Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示 このブログ記事では、Spring Cloud および Spring Framework に影響を及ぼす2種類の RCE の脆弱性について、さらに Fastly のお客様が実施できるこれらの脆弱性への対策について詳しくご紹介します。 2022年3月31日

WAF フレームワークによる WAF 有効性の測定 | Fastly Fastly セキュリティリサーチチーム, Simran Khalsa, さらに1記事を表示 Fastly の新しい WAF 有効性フレームワークは、継続的な検証と妥当性確認を通じて、WAF の検出能力の有効性を測定する標準的な方法を提供します。この記事では、その仕組みについてご紹介します。 2021年12月14日

Log4Shell 攻撃 (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) に関する新しいデータとインサイト Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示 本ブログ記事では、Log4j の Log4Shell 脆弱性 (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) に関する最新のデータとインサイトを共有することで、エンジニアリングコミュニティがこの脆弱性を悪用した攻撃に対応できるようサポートします。また、最近新たに報告された多くの難読化した手法に対して環境をテストする際のガイダンスについてもご紹介します。 2021年12月14日

Log4Shell に関する詳細 - Log4j にリモートコード実行 (RCE) のゼロデイ脆弱性が見つかる Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示 CVE-2021-44228 は、Apache Log4j ライブラリに存在するリモートコード実行 (RCE) の脆弱性であり、これを利用した悪用が拡大しています。Fastly では、この悪用に関する見解と、その影響についてまとめました。 2021年12月10日

Atlassian Confluence の OGNL インジェクションの脆弱性に対する Fastly の保護対策 Fastly セキュリティリサーチチーム, Xavier Stevens, さらに1記事を表示 Fastly のセキュリティリサーチチームは、先日発表された Confluence Server における OGNL インジェクションの脆弱性 (CVE-2021-26084) から Fastly の次世代 WAF をご利用のお客様を守るためのルールを構築し、デプロイしました。 2021年9月03日