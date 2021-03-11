Xavier Stevens
Staff Security Researcher, Fastly
WordPress プラグインに存在する未認証の格納型 XSS 脆弱性を狙った攻撃が活発化
Fastly は、CVE-2024-2194、CVE-2023-6961 および CVE-2023-40000 の3つの重大な CVE を悪用する攻撃が活発化していることを確認しました。
ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート 脅威に関する集合的インテリジェンスのパワー
Fastly の脅威インテリジェンスレポート「ネットワークインテリジェンスに見る脅威レポート」では、2023年4月から6月にかけて収集された独自のデータに基づくインサイトを提供しています。
TLS フィンガープリントの現状 : メリットと課題、今後の方向性について
TLS フィンガープリントは、サーバーインフラと通信しているクライアントをセキュリティの防御側が特定するツールとして、広く使われるようになりました。
WAF データ内のネットワークコールバックの脅威ハンティング
脅威ハンティングとは、組織内のセキュリティ境界を突破した可能性のあるアクティブな攻撃者を探す取り組みを指します。WAF データは、ネットワークコールバックに対する脅威ハンティングにおいて、貴重なリソースになります。ここでは、その方法をご紹介します。
Spring バグへの対応 : CVE-2022-22963 および Spring4Shell (CVE-2022-22965) の 脆弱性について
このブログ記事では、Spring Cloud および Spring Framework に影響を及ぼす2種類の RCE の脆弱性について、さらに Fastly のお客様が実施できるこれらの脆弱性への対策について詳しくご紹介します。
WAF フレームワークによる WAF 有効性の測定 | Fastly
Fastly の新しい WAF 有効性フレームワークは、継続的な検証と妥当性確認を通じて、WAF の検出能力の有効性を測定する標準的な方法を提供します。この記事では、その仕組みについてご紹介します。
Log4Shell 攻撃 (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) に関する新しいデータとインサイト
本ブログ記事では、Log4j の Log4Shell 脆弱性 (CVE-2021-44228 + CVE-2021-45046) に関する最新のデータとインサイトを共有することで、エンジニアリングコミュニティがこの脆弱性を悪用した攻撃に対応できるようサポートします。また、最近新たに報告された多くの難読化した手法に対して環境をテストする際のガイダンスについてもご紹介します。
Log4Shell に関する詳細 - Log4j にリモートコード実行 (RCE) のゼロデイ脆弱性が見つかる
CVE-2021-44228 は、Apache Log4j ライブラリに存在するリモートコード実行 (RCE) の脆弱性であり、これを利用した悪用が拡大しています。Fastly では、この悪用に関する見解と、その影響についてまとめました。
Atlassian Confluence の OGNL インジェクションの脆弱性に対する Fastly の保護対策
Fastly のセキュリティリサーチチームは、先日発表された Confluence Server における OGNL インジェクションの脆弱性 (CVE-2021-26084) から Fastly の次世代 WAF をご利用のお客様を守るためのルールを構築し、デプロイしました。
先日公開された Microsoft Exchange の脆弱性に対する次世代 WAF 対策
Fastly のセキュリティリサーチチームは、先日発表された Microsoft Exchange Server の脆弱性から Signal Sciences の次世代 WAF をご利用のお客様を保護するためのルールを構築・デプロイしました。