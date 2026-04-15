Fastly のストリーミングメディア専門家である Zac Shenker 氏は、現代のビデオ配信とリアルタイム・ストリーミング・アーキテクチャの進歩に注力しています。同氏は、QUIC や HTTP/3 などのテクノロジーを中心に、スケーラブルで低レイテンシのメディア配信を新しい標準から現実世界の本番環境に持ち込むプロセスをサポートしています。彼は、Media over QUIC (MoQ) などの次世代プロトコルの進化に深く携わっており、インフラストラクチャ、パフォーマンス、および開発者エクスペリエンスが交差する場所で作業にあたり、インターネット規模でのライブおよびオンデマンドビデオの配信方法を形作っています。

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