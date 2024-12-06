ウクライナ侵攻に伴い、ビジネスの継続に向けた対策を

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
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ウクライナ侵攻に伴い、ビジネスの継続に向けた対策を

Mike Johnson

最高情報セキュリティ責任者, Fastly

Kim Ogletree

最高顧客責任者, Fastly

会社ニュース顧客事例パフォーマンス

ロシア軍によるウクライナへの侵攻が拡大する中、Fastly チームは Fastly エッジクラウドネットワークの健全性や可用性、パフォーマンスを積極的にモニタリングしながら、お客様と緊密に連絡を取り合っています。Fastly のネットワークとプロダクトは依然として高いパフォーマンスを維持し、完全に機能しているのでご安心ください。 

Fastly のセキュリティプログラムは、NIST サイバーセキュリティフレームワークを基に設計されています。Fastly では普段から、サイバーセキュリティに対する高度な準備態勢を定義する Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) のガイダンスに従ってネットワークを運用しています。Fastly のグローバルネットワークのパフォーマンスや信頼性に何らかの変化が生じることはないと考えていますが、必要に応じて Fastly のインシデント管理の標準プロセスを実施します。多くの企業にとってビジネスの要となるサービスを提供する私たちは、中核となるシステム、プロセス、スタッフのレジリエンスを確保すべく、事業継続計画の準備に幅広く取り組んでいます。

脅威をめぐる状況の把握

ウクライナ侵攻に関連して Fastly のお客様が攻撃を受けた場合、最も可能性の高い目的は、誤報や偽情報、悪意のある情報 (MDM) の拡散です。MDM を拡散する過程で、攻撃者は自身の信念を押し付けて増幅させたり、情報源や情報源のサプライチェーンを不正に操作して既存の情報を改ざんしようとします。また、MDM の拡散キャンペーンをサポートするために攻撃者はサービス拒否攻撃によって正当な情報を提供する権威ある情報源を抑圧しようとすることもあります。

さらに、ネットワークレベルで検閲が行われる可能性もあります。ロシアは自国のインターネットの境界で IP アドレスをブロックすることが可能であり、過去に実際にブロックを実施したことがあります。今回も同様のことを行う可能性があり、Fastly はロシア国境でこの種のサービス拒否が発生していないか積極的にモニタリングしています。

Fastly では、標的型フィッシングやワイパーマルウェア、DDoS 攻撃、Web サイトの侵害など、明確な MDM 拡散の目的を伴わないセキュリティ脅威も同時にモニタリングしています。今のところ、これらのインシデントはウクライナやベラルーシ、ロシアの組織に対して局所的に発生しています。Fastly はウクライナやベラルーシ、ロシアに POP やその他のアセットを保有していないため、これらの局所的な脅威の影響を受けることはありません。私たちは引き続き、現状に対する高度な警戒態勢を維持し、お客様が影響を受けた場合にすぐに適切に対処できるよう備えます。

また、攻撃者が MDM の拡散に協力するためにお客様の設定を変更しようとしてお客様のアカウントに対して攻撃をしかける危険性も認識しています。幸い、現時点ではそのような攻撃の兆候は見られません。

推奨する対策

Fastly のセキュリティプログラムは、MDM の拡散を防ぐというお客様の目標を支援する強力な基盤を提供しますが、お客様も防御における責任の一端を担っています。Fastly はお客様のアプリケーションの基盤となるプラットフォームの保護に努めますが、サイバー攻撃に備えてお客様にできることもいくつかあります。その中でも特に重要なのが、CISA の「Shields Up (防御力の強化)」ガイダンスを参照し、サイバー攻撃に対応できる体制が整っているかどうか評価することです。その上で、必要な箇所にガイダンスの推奨事項を適用して防御力を高めてください。ウクライナの状況が変化し続けるのに伴い、私たちのセキュリティガイダンスも更新し続ける必要があります。

現在、できるだけリクエストに対してキャッシュから配信し、リクエスト共有機能やオリジンシールドを活用すると同時に、大量かつ高速の攻撃に備えてエッジレート制限が適切かどうかを調べ、さらにサービス拒否攻撃やその他の攻撃に対してよりきめ細かなコントロールができるように Web アプリケーションファイアウォールを実装することをお客様に推奨しています。 

また上記の対策に加え、ご利用の Fastly アカウントのすべてにおいて多要素認証が有効になっていることを確認してこれらの攻撃に対する防御態勢を最適化することもお勧めします。

サポート

Fastly のオフィスは世界中に分散しており、24時間365日体制で業務を行っています。Fastly のサービスについてご懸念がある場合は、Fastly のステータスページをご確認ください。お客様が引き続き Fastly を最大限に活用できるよう Fastly のアカウントマネージメントおよびサポートチームがサポートします。さらにご質問やご懸念がある場合は、お気軽に通常の Fastly 連絡先までお問い合わせいただくか、または support@fastly.com にチケットを提出してください。

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