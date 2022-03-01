Kim Ogletree は Fasty の最高顧客責任者で、ポストセールス、アカウント管理、プログラムの管理と運用、Professional Services、カスタマーサービスを含むカスタマーサポート業務を担当しています。Fastly では NPS プログラムを主導し、スコアを過去最高に押し上げると同時に、収益を保護し成長させるためのカスタマーサクセス戦略を推進しています。Fastly 入社前は、2017年に Amazon に買収された Ring のカスタマーサポート部門の副社長を務め、マルチレイヤーのオムニチャネル、24時間365日対応のサポートモデルの設計と実行を担当していました。Ring 在籍中には戦略を推進し、初回解決率を80% に改善すると同時に、前年比350% の成長を実現しました。2011年から2016年にかけて、Ogletree は AT&T に買収された DirecTV で顧客体験管理システム (CEMS) の取り組みを主導し、所有および運営するサイトやベンダーのリーダー陣と緊密に連携して業務効率を向上させました。彼女は現場のリーダー陣と緊密に協力し、価値観に基づく顧客体験に焦点を当て、職場文化をエンパワーメントとエンゲージメントの文化に変革しました。また、この分野での20年以上のキャリアの一環として、CLEAR と Sprint Nextel でオペレーションリーダーシップの役職を歴任しました。

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