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Kim Ogletree
最高顧客責任者, Fastly
Kim Ogletree は Fasty の最高顧客責任者で、ポストセールス、アカウント管理、プログラムの管理と運用、Professional Services、カスタマーサービスを含むカスタマーサポート業務を担当しています。Fastly では NPS プログラムを主導し、スコアを過去最高に押し上げると同時に、収益を保護し成長させるためのカスタマーサクセス戦略を推進しています。Fastly 入社前は、2017年に Amazon に買収された Ring のカスタマーサポート部門の副社長を務め、マルチレイヤーのオムニチャネル、24時間365日対応のサポートモデルの設計と実行を担当していました。Ring 在籍中には戦略を推進し、初回解決率を80% に改善すると同時に、前年比350% の成長を実現しました。2011年から2016年にかけて、Ogletree は AT&T に買収された DirecTV で顧客体験管理システム (CEMS) の取り組みを主導し、所有および運営するサイトやベンダーのリーダー陣と緊密に連携して業務効率を向上させました。彼女は現場のリーダー陣と緊密に協力し、価値観に基づく顧客体験に焦点を当て、職場文化をエンパワーメントとエンゲージメントの文化に変革しました。また、この分野での20年以上のキャリアの一環として、CLEAR と Sprint Nextel でオペレーションリーダーシップの役職を歴任しました。
Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出
Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。
Fastly、Gartner® Peer Insights™ の顧客の Choice に7年連続で選出
Fastly は、顧客の信頼とレビューに基づき、2025年 Gartner® Peer Insights™ の Cloud WAAP 部門で Customers’ Choice に7年連続で選出されました。
Fastly、6年連続でクラウド WAAP の Customers’ Choice に選出
2024年の Gartner® Peer Insights™「Voice of the Customer」のクラウド Web アプリケーション/API 保護部門にて、Fastly は高い評価を頂きました。
ウクライナ侵攻に伴い、ビジネスの継続に向けた対策を
ロシア軍によるウクライナへの侵攻が拡大する中、Fastly チームは Fastly エッジクラウドネットワークの健全性や可用性、パフォーマンスを積極的にモニタリングしながら、お客様と緊密に連絡を取り合っています。Fastly のネットワークとプロダクトは優れたレジリエンス性と安全性を備えています。Fastly のネットワークとプロダクトは依然として高いパフォーマンスを維持し、完全に機能しているのでご安心ください。