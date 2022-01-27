顧客事例
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Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出
Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。
Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします
Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。
シグナルからリリースまで : お客様のフィードバックが私たちのプラットフォームを支える仕組み
Fastly の「顧客の声」プログラムは、すべてのお客様のシグナル (フィードバック) を基に行動を起こします。お客様のフィードバックがどのようにプロダクトロードマップを形成し、継続的な改善と新機能を推進するかをご確認ください。
Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法
Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。
Fastly、Gartner® Peer Insights™ の顧客の Choice に7年連続で選出
Fastly は、顧客の信頼とレビューに基づき、2025年 Gartner® Peer Insights™ の Cloud WAAP 部門で Customers’ Choice に7年連続で選出されました。
HTTP/1.1 非同期攻撃に対する Fastly のレジリエンス
他の CDN とは異なり、Fastly のアーキテクチャが HTTP/1.1非同期化攻撃からの保護を提供する理由をご覧ください。Fastly の安全なプラットフォームでアプリケーションを保護しましょう。
オープンウェブの力を引き出す : Fastly が ToS;DR のような組織をサポートする方法
オープンウェブの力を引き出す : Fastly がインターネットの利用規約をわかりやすくし、オンラインの透明性を向上させる非営利団体 ToS;DR をどのようにサポートしているかをご覧ください。
これまでとは一線を画す KV Store を早速お試しください
従来の KV ストアのパフォーマンスを遥かに超える Fastly のデータストレージソリューションで新たなレベルのスピードを実感できます。今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？
最初の1バイトの配信速度において無敵の Fastly
最初の1バイトの配信速度を比較した場合、Fastly は Edgio よりも29%高速です。これは、LCP とパフォーマンスにおける全体的なメリットを意味します。
より便利になった Fastly コントロールパネルの新しい Billing セクション
Fastly コントロールパネルの改善に取り組んでいる Fastly チームにより、課金データとプランのご利用状況を示すダッシュボートが刷新され、より便利になりました。
Fastly で高速化した Kubernetes
オープンソースのコンテナオーケストレーターである Kubernetes は、現在のクラウドの世界では「スケーリング」と同義語とも言えます。しかし、Kubernetes 自体をスケールアップする必要がある場合、どのようなソリューションを利用できるでしょうか？ もちろん Fastly です！世界中の開発者が Fastly のスピードで Kubernetes のバイナリを利用できるようになりました。
Fastly で優れた eコマースエクスペリエンスを実現
eコマース企業の顧客は、高速かつ安全でシームレスなショッピング体験を求めています。このブログ記事では、顧客事例を交えながら Fastly で eコマースのショッピング体験を向上させる方法をご紹介します。
高速かつセキュアな Fastly
スピードとセキュリティの一方だけを選ぶ必要はもうありません。このブログ記事では、Fastly のお客様がプロセスの複雑さを軽減しつつセキュリティとパフォーマンスの両方を強化し、さらにコスト削減にも成功している理由をご紹介します。
10年以上にわたるスーパーボウルの配信サポートで新たな記録を更新
2023年は、スーパーボウルのプロジェクトに Fastly が関わりはじめて11年目になります。2013年の頃は、試合開催中のオンラインビジネス広告向けに専用の帯域を提供していました。しかし2018年以降は、放送事業者がスーパーボウルを世界中にいる何百万人ものオンライン視聴者に向けてライブストリームするためのサポートを積極的に行っています。
Fastly が次世代 WAF のお客様に提供する8つのサポート
ユーザーエクスペリエンスからドキュメント、専任のリサーチチームまで、Fastly はお客様へ質の高いサポートを提供することに注力しています。
サーバーレス Swift のご紹介 : Andrew Barba 氏が語る Compute での構築
Swift Cloud のエンジニアである Andrew Barba 氏は先日、Fastly の Compute プラットフォーム向けに高いパフォーマンスと豊富な機能を備えた Swift SDK をリリースしました。しかも、わずか4日間で初回リリースを構築したそうです。感銘を受けた私たちは Barba 氏と対談し、彼の目標やプロジェクトの構築プロセスについてお話を伺いました。
The Guardian: Our day hacking with Compute
Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post.
ウクライナ侵攻に伴い、ビジネスの継続に向けた対策を
ロシア軍によるウクライナへの侵攻が拡大する中、Fastly チームは Fastly エッジクラウドネットワークの健全性や可用性、パフォーマンスを積極的にモニタリングしながら、お客様と緊密に連絡を取り合っています。Fastly のネットワークとプロダクトは優れたレジリエンス性と安全性を備えています。Fastly のネットワークとプロダクトは依然として高いパフォーマンスを維持し、完全に機能しているのでご安心ください。
最先端の FASTLY CDN を使用して、ほぼ瞬時のグローバル更新を実現した OPENSTREETMAP
Fastly のオープンソースプログラムのメンバー OpenStreetMap は、独自のコンテンツ配信ネットワークから Fastly に移行し、スピードとカスタマイズ性を向上し、イノベーションを実現しました。
Fastly Academy のご紹介 : いつでも簡単に学べるオンデマンド型ラーニングセンター
Fastly の新しいオンデマンド型ラーニングセンター「Fastly Academy」では、あらゆるレベルの学習者向けにさまざまなコースをご用意しています。個人のペースと目的に合わせて業務に役立つスキルを習得できる学習環境を提供します。