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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

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開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
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顧客事例

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  • Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出

    Kim Ogletree

    Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。

    会社ニュース
    さらに4記事を表示

  • Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします

    Guy Nir

    Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。

    プラットフォーム
    さらに3記事を表示

  • シグナルからリリースまで : お客様のフィードバックが私たちのプラットフォームを支える仕組み

    Stefanie Grubb

    Fastly の「顧客の声」プログラムは、すべてのお客様のシグナル (フィードバック) を基に行動を起こします。お客様のフィードバックがどのようにプロダクトロードマップを形成し、継続的な改善と新機能を推進するかをご確認ください。

    顧客事例
    プロダクト

  • Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法

    Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto

    Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。

    Compute
    さらに4記事を表示

  • Fastly、Gartner® Peer Insights™ の顧客の Choice に7年連続で選出

    Kim Ogletree

    Fastly は、顧客の信頼とレビューに基づき、2025年 Gartner® Peer Insights™ の Cloud WAAP 部門で Customers’ Choice に7年連続で選出されました。

    会社ニュース
    さらに2記事を表示

  • HTTP/1.1 非同期攻撃に対する Fastly のレジリエンス

    Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, さらに2記事を表示

    他の CDN とは異なり、Fastly のアーキテクチャが HTTP/1.1非同期化攻撃からの保護を提供する理由をご覧ください。Fastly の安全なプラットフォームでアプリケーションを保護しましょう。

    セキュリティ
    さらに4記事を表示

  • オープンウェブの力を引き出す : Fastly が ToS;DR のような組織をサポートする方法

    Austin Spires

    オープンウェブの力を引き出す : Fastly がインターネットの利用規約をわかりやすくし、オンラインの透明性を向上させる非営利団体 ToS;DR をどのようにサポートしているかをご覧ください。

    CDN &amp; デリバリー
    さらに2記事を表示

  • これまでとは一線を画す KV Store を早速お試しください

    Dennis Martensson, Bryan Hackett

    従来の KV ストアのパフォーマンスを遥かに超える Fastly のデータストレージソリューションで新たなレベルのスピードを実感できます。今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？

    Compute
    さらに3記事を表示

  • 最初の1バイトの配信速度において無敵の Fastly

    Lucas Olslund

    最初の1バイトの配信速度を比較した場合、Fastly は Edgio よりも29%高速です。これは、LCP とパフォーマンスにおける全体的なメリットを意味します。

    会社ニュース
    さらに3記事を表示

  • より便利になった Fastly コントロールパネルの新しい Billing セクション

    Jonathan Speek, Gomathi Rajesh

    Fastly コントロールパネルの改善に取り組んでいる Fastly チームにより、課金データとプランのご利用状況を示すダッシュボートが刷新され、より便利になりました。

    顧客事例
    さらに3記事を表示

  • Fastly で高速化した Kubernetes

    Hannah Aubry

    オープンソースのコンテナオーケストレーターである Kubernetes は、現在のクラウドの世界では「スケーリング」と同義語とも言えます。しかし、Kubernetes 自体をスケールアップする必要がある場合、どのようなソリューションを利用できるでしょうか？ もちろん Fastly です！世界中の開発者が Fastly のスピードで Kubernetes のバイナリを利用できるようになりました。

    パフォーマンス
    さらに2記事を表示

  • Fastly で優れた eコマースエクスペリエンスを実現

    Ashley Hurwitz

    eコマース企業の顧客は、高速かつ安全でシームレスなショッピング体験を求めています。このブログ記事では、顧客事例を交えながら Fastly で eコマースのショッピング体験を向上させる方法をご紹介します。

    顧客事例
    さらに3記事を表示

  • 高速かつセキュアな Fastly

    Lakshmi Sharma

    スピードとセキュリティの一方だけを選ぶ必要はもうありません。このブログ記事では、Fastly のお客様がプロセスの複雑さを軽減しつつセキュリティとパフォーマンスの両方を強化し、さらにコスト削減にも成功している理由をご紹介します。

    会社ニュース
    さらに6記事を表示

  • 10年以上にわたるスーパーボウルの配信サポートで新たな記録を更新

    John Agger

    2023年は、スーパーボウルのプロジェクトに Fastly が関わりはじめて11年目になります。2013年の頃は、試合開催中のオンラインビジネス広告向けに専用の帯域を提供していました。しかし2018年以降は、放送事業者がスーパーボウルを世界中にいる何百万人ものオンライン視聴者に向けてライブストリームするためのサポートを積極的に行っています。

    ストリーミング
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  • Fastly が次世代 WAF のお客様に提供する8つのサポート

    Liam Mayron, Daniel Hampton

    ユーザーエクスペリエンスからドキュメント、専任のリサーチチームまで、Fastly はお客様へ質の高いサポートを提供することに注力しています。

    セキュリティ
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  • サーバーレス Swift のご紹介 : Andrew Barba 氏が語る Compute での構築

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Swift Cloud のエンジニアである Andrew Barba 氏は先日、Fastly の Compute プラットフォーム向けに高いパフォーマンスと豊富な機能を備えた Swift SDK をリリースしました。しかも、わずか4日間で初回リリースを構築したそうです。感銘を受けた私たちは Barba 氏と対談し、彼の目標やプロジェクトの構築プロセスについてお話を伺いました。

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  • The Guardian: Our day hacking with Compute

    Oliver Barnwell

    Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post.

    顧客事例
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  • ウクライナ侵攻に伴い、ビジネスの継続に向けた対策を

    Mike Johnson, Kim Ogletree

    ロシア軍によるウクライナへの侵攻が拡大する中、Fastly チームは Fastly エッジクラウドネットワークの健全性や可用性、パフォーマンスを積極的にモニタリングしながら、お客様と緊密に連絡を取り合っています。Fastly のネットワークとプロダクトは優れたレジリエンス性と安全性を備えています。Fastly のネットワークとプロダクトは依然として高いパフォーマンスを維持し、完全に機能しているのでご安心ください。

    会社ニュース
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  • 最先端の FASTLY CDN を使用して、ほぼ瞬時のグローバル更新を実現した OPENSTREETMAP

    Hannah Aubry

    Fastly のオープンソースプログラムのメンバー OpenStreetMap は、独自のコンテンツ配信ネットワークから Fastly に移行し、スピードとカスタマイズ性を向上し、イノベーションを実現しました。

    顧客事例
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  • Fastly Academy のご紹介 : いつでも簡単に学べるオンデマンド型ラーニングセンター

    Customer Enablement チーム

    Fastly の新しいオンデマンド型ラーニングセンター「Fastly Academy」では、あらゆるレベルの学習者向けにさまざまなコースをご用意しています。個人のペースと目的に合わせて業務に役立つスキルを習得できる学習環境を提供します。

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