Fastly、Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出 Kim Ogletree Fastly は、2026年 Gartner® Peer Insights™のエッジ配信プラットフォーム部門で「Customers' Choice」に選出され、ユーザーレビューに基づく評価で5点満点中4.8という高いスコアを獲得しました。 2026年7月07日

Fastly は、Google 広告主向けにファーストパーティのタグ運用を可能にします Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway は、Google 広告主向けに堅牢なファーストパーティ測定を可能にします。可視性を回復し、コンプライアンスを確保し、広告シグナルの最大14％の増加を実現します。 2026年4月08日

シグナルからリリースまで : お客様のフィードバックが私たちのプラットフォームを支える仕組み Stefanie Grubb Fastly の「顧客の声」プログラムは、すべてのお客様のシグナル (フィードバック) を基に行動を起こします。お客様のフィードバックがどのようにプロダクトロードマップを形成し、継続的な改善と新機能を推進するかをご確認ください。 2026年2月09日

Fastly と Yottaa が早期のヒントでサイトパフォーマンスを変革する方法 Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Computeが一般公開され、重要なリソースをプリロードすることで、Webサイトのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスが劇的に向上します。 2025年11月25日

Fastly、Gartner® Peer Insights™ の顧客の Choice に7年連続で選出 Kim Ogletree Fastly は、顧客の信頼とレビューに基づき、2025年 Gartner® Peer Insights™ の Cloud WAAP 部門で Customers’ Choice に7年連続で選出されました。 2025年10月01日

HTTP/1.1 非同期攻撃に対する Fastly のレジリエンス Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, さらに2記事を表示 他の CDN とは異なり、Fastly のアーキテクチャが HTTP/1.1非同期化攻撃からの保護を提供する理由をご覧ください。Fastly の安全なプラットフォームでアプリケーションを保護しましょう。 2025年8月07日

オープンウェブの力を引き出す : Fastly が ToS;DR のような組織をサポートする方法 Austin Spires オープンウェブの力を引き出す : Fastly がインターネットの利用規約をわかりやすくし、オンラインの透明性を向上させる非営利団体 ToS;DR をどのようにサポートしているかをご覧ください。 2025年3月13日

これまでとは一線を画す KV Store を早速お試しください Dennis Martensson, Bryan Hackett 従来の KV ストアのパフォーマンスを遥かに超える Fastly のデータストレージソリューションで新たなレベルのスピードを実感できます。今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ 2024年3月26日

最初の1バイトの配信速度において無敵の Fastly Lucas Olslund 最初の1バイトの配信速度を比較した場合、Fastly は Edgio よりも29%高速です。これは、LCP とパフォーマンスにおける全体的なメリットを意味します。 2023年12月08日

より便利になった Fastly コントロールパネルの新しい Billing セクション Jonathan Speek, Gomathi Rajesh Fastly コントロールパネルの改善に取り組んでいる Fastly チームにより、課金データとプランのご利用状況を示すダッシュボートが刷新され、より便利になりました。 2023年12月04日

Fastly で高速化した Kubernetes Hannah Aubry オープンソースのコンテナオーケストレーターである Kubernetes は、現在のクラウドの世界では「スケーリング」と同義語とも言えます。しかし、Kubernetes 自体をスケールアップする必要がある場合、どのようなソリューションを利用できるでしょうか？ もちろん Fastly です！世界中の開発者が Fastly のスピードで Kubernetes のバイナリを利用できるようになりました。 2023年10月30日

Fastly で優れた eコマースエクスペリエンスを実現 Ashley Hurwitz eコマース企業の顧客は、高速かつ安全でシームレスなショッピング体験を求めています。このブログ記事では、顧客事例を交えながら Fastly で eコマースのショッピング体験を向上させる方法をご紹介します。 2023年10月06日

高速かつセキュアな Fastly Lakshmi Sharma スピードとセキュリティの一方だけを選ぶ必要はもうありません。このブログ記事では、Fastly のお客様がプロセスの複雑さを軽減しつつセキュリティとパフォーマンスの両方を強化し、さらにコスト削減にも成功している理由をご紹介します。 2023年8月23日

10年以上にわたるスーパーボウルの配信サポートで新たな記録を更新 John Agger 2023年は、スーパーボウルのプロジェクトに Fastly が関わりはじめて11年目になります。2013年の頃は、試合開催中のオンラインビジネス広告向けに専用の帯域を提供していました。しかし2018年以降は、放送事業者がスーパーボウルを世界中にいる何百万人ものオンライン視聴者に向けてライブストリームするためのサポートを積極的に行っています。 2023年2月13日

Fastly が次世代 WAF のお客様に提供する8つのサポート Liam Mayron, Daniel Hampton ユーザーエクスペリエンスからドキュメント、専任のリサーチチームまで、Fastly はお客様へ質の高いサポートを提供することに注力しています。 2022年10月13日

サーバーレス Swift のご紹介 : Andrew Barba 氏が語る Compute での構築 Andrew Betts, Hannah Aubry Swift Cloud のエンジニアである Andrew Barba 氏は先日、Fastly の Compute プラットフォーム向けに高いパフォーマンスと豊富な機能を備えた Swift SDK をリリースしました。しかも、わずか4日間で初回リリースを構築したそうです。感銘を受けた私たちは Barba 氏と対談し、彼の目標やプロジェクトの構築プロセスについてお話を伺いました。 2022年7月14日

The Guardian: Our day hacking with Compute Oliver Barnwell Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post. 2022年6月01日

ウクライナ侵攻に伴い、ビジネスの継続に向けた対策を Mike Johnson, Kim Ogletree ロシア軍によるウクライナへの侵攻が拡大する中、Fastly チームは Fastly エッジクラウドネットワークの健全性や可用性、パフォーマンスを積極的にモニタリングしながら、お客様と緊密に連絡を取り合っています。Fastly のネットワークとプロダクトは優れたレジリエンス性と安全性を備えています。Fastly のネットワークとプロダクトは依然として高いパフォーマンスを維持し、完全に機能しているのでご安心ください。 2022年3月01日

最先端の FASTLY CDN を使用して、ほぼ瞬時のグローバル更新を実現した OPENSTREETMAP Hannah Aubry Fastly のオープンソースプログラムのメンバー OpenStreetMap は、独自のコンテンツ配信ネットワークから Fastly に移行し、スピードとカスタマイズ性を向上し、イノベーションを実現しました。 2022年2月14日