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Mike Johnson
最高情報セキュリティ責任者, Fastly
Mike Johnson は Fastly の CISO です。世界の大企業から信頼を得る Fastly のネットワーク、プロダクト、サービスおよびシステムのセキュリティを担当するチームを率いています。Fastly 入社前は Lyft の CISO を務め、また Salesforce で Detection and Response 部門を指揮しました。
2022 - 2023年にセキュリティチームの未来を形づくる2つのキートレンド
2020年に起こったパンデミックで世界は変貌し、組織を先の見えない状況に陥れました。セキュリティリーダーは、長年続けてきた事業のアプローチやプロセス、ツールがこのパンデミックのもたらす変化に果たして耐えられるのか、不安を感じたかもしれません。
ウクライナ侵攻に伴い、ビジネスの継続に向けた対策を
ロシア軍によるウクライナへの侵攻が拡大する中、Fastly チームは Fastly エッジクラウドネットワークの健全性や可用性、パフォーマンスを積極的にモニタリングしながら、お客様と緊密に連絡を取り合っています。Fastly のネットワークとプロダクトは優れたレジリエンス性と安全性を備えています。Fastly のネットワークとプロダクトは依然として高いパフォーマンスを維持し、完全に機能しているのでご安心ください。
Web サイトの30年 : より安全な Web の未来に向けて
より安全でレジリエンス性の高い Web エクスペリエンスを効率的に実現するためには、セキュリティを念頭においたアプリケーションのデザイン、構築、実行に加え、過去30年間の Web の歴史から得た教訓を踏まえたセキュリティ対策が重要です。