2022 - 2023年にセキュリティチームの未来を形づくる2つのキートレンド Mike Johnson 2020年に起こったパンデミックで世界は変貌し、組織を先の見えない状況に陥れました。セキュリティリーダーは、長年続けてきた事業のアプローチやプロセス、ツールがこのパンデミックのもたらす変化に果たして耐えられるのか、不安を感じたかもしれません。 2022年8月11日

ウクライナ侵攻に伴い、ビジネスの継続に向けた対策を Mike Johnson, Kim Ogletree ロシア軍によるウクライナへの侵攻が拡大する中、Fastly チームは Fastly エッジクラウドネットワークの健全性や可用性、パフォーマンスを積極的にモニタリングしながら、お客様と緊密に連絡を取り合っています。Fastly のネットワークとプロダクトは優れたレジリエンス性と安全性を備えています。Fastly のネットワークとプロダクトは依然として高いパフォーマンスを維持し、完全に機能しているのでご安心ください。 2022年3月01日