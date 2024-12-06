5 gute Gründe für Ihre Teilnahme an Xcelerate London

Sich vom hektischen Arbeitsalltag loszureißen ist nicht immer leicht. Aber wir haben gute Gründe für Sie, um diesen Sommer mal einen Tag außerhalb Ihres Büros zu verbringen. Treffen Sie bei Fastlys Xcelerate auf Vordenker, Branchenpioniere und ausgewählten Branchenkollegen aus ganz Europa und erleben Sie ein Event, bei dem sich alles um das Thema Innovation dreht. Neben der Chance, gemeinsam zu lernen, zu netzwerken und sich weiterzuentwickeln, verspricht unser Event auch eine Menge Spaß!

Erfahren Sie hier, warum Sie sich Xcelerate London am 18. Juni 2024 auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

1. Begrenzte Plätze

Xcelerate London ist ein exklusives Branchenevent, ganz ohne Gedränge. Hier haben Sie die Gelegenheit, sich mit Branchenkollegen, die an ähnlichen Projekten arbeiten wie Sie, auf Augenhöhe auszutauschen. Treffen Sie sowohl bekannte als auch neue Gesichter und knüpfen Sie Kontakte zu den Besten und klügsten Köpfen für Ihr Netzwerk.

2. Kostenlose Teilnahme

Wer könnte zu einem kostenlosen eintägigen Event voller Möglichkeiten zum Lernen und Netzwerken schon nein sagen? Neben der kostenlosen Teilnahme sind auch ein köstliches Frühstück, ein Mittagessen und ein Networking-Empfang im Anschluss an die Veranstaltung inbegriffen.

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3. Geballtes technisches Fachwissen

Freuen Sie sich auf spannende Fachgespräche über unsere technik- und praxisorientierten Vorträge mit Branchenkollegen. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, damit Ihr Netzwerk schnell, leistungsstark und sicher bleibt. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie unsere bahnbrechenden Observability Dashboards und Features funktionieren und wie Sie noch mehr aus unserer Next-Gen WAF herausholen können, und Sie erhalten erste Einblicke in unsere spannende Bot-Management-Lösung.

Profitieren Sie beim Mittagessen vom Austausch mit anderen Teilnehmern und erfahren Sie mehr über die Herausforderungen der Branche oder suchen Sie nach Lösungen, die Ihr Team weiterbringen könnten.

4. Einige der größten Namen der Branche

Bei Xcelerate sind Sie in bester Gesellschaft. Namhafte Marken wie Taboola und Contentful diskutieren auf der Bühne gemeinsam mit Fastly Experten, wie sie ihre täglichen Herausforderungen mit unserer Edge-Cloud-Plattform lösen.

Zu den Referenten gehören:

Ariel Pisetzky, VP IT & Cyber, Taboola

Abraham Ingersoll, Chief Security Officer, THG

Yann Hamon, Senior Staff Engineer, Contentful

5. Einmalige Chance

Ein Event wie Xcelerate sucht seinesgleichen. Die sorgfältig von uns kuratierte Expertengruppe wird wohl nie wieder im selben Raum über diese Themen zu sprechen, Fragen stellen, die zum Nachdenken anregen, und den Anstoß für große Ideen geben.

Lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit also nicht entgehen.

Wir freuen uns auf Sie!

Verpassen Sie nicht Xcelerate – das Event, an dem Sie unbedingt teilnehmen sollten, um zu erfahren, wie die schnellste Edge-Cloud-Plattform der Welt Ihnen helfen kann, Ihre Performance zu steigern, Ihre Sicherheit zu verbessern und ansprechende Websites und Anwendungen für Ihre Endnutzer zu entwickeln.