Adriel Lares ist seit Mai 2016 bei Fastly als Chief Financial Officer tätig. Vorher hat Herr Lares als Chief Financial Officer (CFO) bei der Lookout Inc., einer Firma für mobile Sicherheit, und als CFO für 3PAR Inc., einem Unternehmen für Daten- und Informationsspeichersoftware, das später zu einer Abteilung der Storage Unit von Hewlett Packard wurde, gearbeitet. Er ist auch einer der Mitbegründer von Memento Mori, einem Weingut in Napa. Herr Lares erwarb seinen B.A. in Wirtschaftswissenschaften an der Stanford University.

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