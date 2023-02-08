Arun Kumar
Senior Security Researcher, Fastly
Arun Kumar ist Senior Security Researcher bei Fastly. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Bot-Management und Betrugsbekämpfung.
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Back to Basics: Account-Übernahme
Erfahren Sie, was man unter Account Takeover versteht, und informieren Sie sich über Schutzmaßnahmen wie moderne Authentifizierung mit 2FA/Passkeys sowie Anti-Bot-Maßnahmen zur Stärkung der Kontosicherheit.
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Erkennung kompromittierter Passwörter mit HaveIBeenPwned und der Fastly KV Store Integration
In diesem Blogpost stellen wir Ihnen eine latenzarme Methode zur Erkennung von Pwning-Angriffen vor, bei der in einem KV Store auf der Fastly Edge gespeicherte Passwort-Hashes über Compute zu Rate gezogen werden.
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Bericht: Der Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr – Das Potenzial kollektiver Bedrohungsanalysen
Unser Bericht über den Netzwerkeffekt in der Bedrohungsabwehr mit Einblicken aus einzigartigen Daten (Zeitraum: April bis Juni 2023) ist da
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Erste Einblicke: Die TLS-ClientHello-Permutation von Chrome in der Praxis
Am 20. Januar hat Chrome ein Update veröffentlicht, mit dem sich das Profil eines der beliebtesten TLS-Client-Fingerprinting-Algorithmen, JA3, geändert hat. In diesem Post gehen wir auf diese Änderung und ihre Auswirkungen auf das Fastly Netzwerk ein.