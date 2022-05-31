Blake Dournaee managt derzeit die Security-Produktmanagement-Gruppe bei Fastly, wo er daran arbeitet, sicherzustellen, dass Kunden Zugang zu Funktionen und Fähigkeiten haben, die sowohl die Sicherheit als auch die Performance verbessern. Er begann seine berufliche Karriere bei RSA Data Security (jetzt EMC) als Spezialist für angewandte Kryptographie-Anwendungen. Als Produktmanager arbeitete er bei der Intel Corporation an der Einführung von Sicherheitslösungen für API-Sicherheit und Datenschutz.

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