Blake Dournaee
Manager, Security Product Management, Fastly
Blake Dournaee managt derzeit die Security-Produktmanagement-Gruppe bei Fastly, wo er daran arbeitet, sicherzustellen, dass Kunden Zugang zu Funktionen und Fähigkeiten haben, die sowohl die Sicherheit als auch die Performance verbessern. Er begann seine berufliche Karriere bei RSA Data Security (jetzt EMC) als Spezialist für angewandte Kryptographie-Anwendungen. Als Produktmanager arbeitete er bei der Intel Corporation an der Einführung von Sicherheitslösungen für API-Sicherheit und Datenschutz.
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Unsere Reihe zu Signals, Teil 3: Signale auf der Edge
Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Next-Gen WAF Signalen bekannte Angreifer erkennen und Antworten verfolgen können. Zudem schauen wir uns an, wie Sie durch die Verlagerung bestimmter Sicherheitsentscheidungen auf Fastlys Edge nachgelagerte Systeme mithilfe von nutzerdefinierten Antwortcodes noch besser schützen können.
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Virtuelles Patching mit der Fastly Next-Gen WAF
Von bürokratischem Aufwand bis hin zu verketteten Abhängigkeiten – das Patchen von Servern ist in der Branche schon seit Jahren ein Problem. Aus diesem Grund wurde das WAF-basierte virtuelle Patching eingeführt.