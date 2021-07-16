Als Produktmarketing-Manager bei Fastly unterstützt Brynne Markteinführungsstrategien für unsere Serverless-Compute-Umgebung Compute@Edge. Zuvor vermarktete sie Produkte (und deren Hintergrundgeschichten) im gesamten Start-up-Bereich, wobei es um CRM-Datenoptimierung bis zum E-Mail-Marketing ging. In ihrer Freizeit klettert sie gern in den Rocky Mountains oder kümmert sich um ihre große Sammlung an Zimmerpflanzen.

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