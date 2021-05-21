Als Staff Software Engineer bei Fastly arbeitet Chris an der Kerncompilerentwicklung von Cranelift, einschließlich der Integration in die breitere Compute@Edge-Infrastruktur. Kürzlich leitete er die Entwicklung eines neuen Compiler-Backends für Cranelift, um die Performance, Kompiliergeschwindigkeit, Sicherheit und Wartbarkeit zu verbessern. Vor seiner Zeit bei Fastly arbeitete er bei Mozilla an Cranelift und SpiderMonkey JavaScript JIT. Chris hat einen Doktortitel in Elektro- und Computertechnik von der Carnegie Mellon University, wo er an Compilern, statischer und dynamischer Analyse und davor an Computerarchitektur geforscht hat.

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