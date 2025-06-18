Chris leitet die AWS Global Alliance-Beziehung von Fastly. Er ist darauf spezialisiert, Teams zusammenzubringen, um Kunden bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen und Werte zu erschließen. In seiner Freizeit genießt er es, mit seinen beiden kleinen Jungs Schritt zu halten und Golfbällen über den Platz nachzujagen.

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