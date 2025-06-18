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Chris Ritter
Senior Manager Cloud-Allianzen
Chris leitet die AWS Global Alliance-Beziehung von Fastly. Er ist darauf spezialisiert, Teams zusammenzubringen, um Kunden bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen und Werte zu erschließen. In seiner Freizeit genießt er es, mit seinen beiden kleinen Jungs Schritt zu halten und Golfbällen über den Platz nachzujagen.
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Fastly erreicht den Status „Auf AWS deployen“.
Fastly erhält den Status „Deployed on AWS“, was die Beschaffung und Einsparungen für AWS Marketplace-Nutzer verbessert. Entdecken Sie noch heute unsere cloud-optimierten CDN- und Sicherheitslösungen.