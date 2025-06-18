Fastly erreicht den Status „Auf AWS deployen“.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Fastly Edge-Cloud-Plattform im AWS Marketplace als „Deployed on AWS“-Produkt verifiziert wurde. Dies zeigt, dass Fastly (CDN- und Sicherheitslösungen) auf AWS gehostet wird und Kunden wie Ihnen hilft, den Wert der AWS Marketplace-Beschaffung zu maximieren. Kunden können getrost ihre Ausgaben im AWS Marketplace weiterhin für das Onboarding von Fastly nutzen und möglicherweise erhebliche Einsparungen sowohl bei ihrer Infrastruktur als auch bei ihrer Verpflichtungsdeckung erzielen. Fastly-Kunden behalten beim Kauf im AWS Marketplace die vollen Vorteile der neuen AWS-Richtlinie.

Diese Anerkennung folgt auf unsere Kompetenzzertifizierungen in Einzelhandel und Sicherheit – Auszeichnungen, die anerkennen, dass Fastly bewährte Expertise gezeigt hat, die Kunden dabei hilft, ihre Cloud-Sicherheitsziele zu erreichen und Einzelhändlern ermöglicht, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, wodurch sie einen Wettbewerbsvorteil erhalten und außergewöhnliche Kundenerlebnisse bieten können. Um die Auszeichnungen zu erhalten, müssen AWS Partner Network (APN) Partner über umfassende AWS-Expertise verfügen und Lösungen nahtlos auf AWS bereitstellen.

Warum das Abzeichen wichtig ist

Für Fastly ist der Erhalt des „Deployed on AWS“-Abzeichens ein bedeutender Erfolg, der unser Engagement für die Bereitstellung sicherer, skalierbarer und leistungsfähiger Lösungen hervorhebt. Durch die Erfüllung dieser Anforderungen bekräftigen wir unser Engagement, Enterprise-Lösungen anzubieten, die den höchsten betrieblichen Standards entsprechen, und es AWS-Nutzern noch einfacher machen, sich vertrauensvoll für Fastly zu entscheiden.

Kunden kaufen Fastly über den AWS Marketplace, um:

Optimieren Sie die Beschaffung mit AWS-nativen Einkaufs-Workflows

Konsolidieren Sie die Abrechnung über AWS und Drittanbieter

Vereinfachen Sie die Einhaltung von Vorschriften mit der integrierten AWS-Ausrichtung.

Pflegen Sie das strategische Partnerengagement in Ihrem gesamten Cloud-Ökosystem

Die Fastly Edge Cloud ist eine hochprogrammierbare Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Vorteile des modernen Internets zu nutzen.

Entdecken Sie den AWS Marketplace

Für Performance in der AWS-Cloud gebaut.

Von der Edge bis zum Kern ist Fastly für die Cloud optimiert und für die Skalierung mit AWS ausgelegt. Unsere Infrastruktur nutzt zentrale AWS-Services für alles von der Telemetrie bis hin zu KI-gestützten Einblicken und gewährleistet die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Skalierung, die unsere Kunden erwarten.

Im Gegensatz zu manch älteren WAFs, die sich nicht für eine automatisierte Bereitstellung eignen oder nicht leicht in bestehende Tech-Stacks integrieren lassen, kann die Next-Gen WAF von Fastly nativ in jede AWS-Umgebung integriert werden, einschließlich:

Amazon EC2 und Lambda zur Unterstützung der Echtzeit-Traffic-Inspektion und der Compute-Flexibilität

Amazon CloudWatch und Kinesis zur Unterstützung von Echtzeit-Observability und Event-Streaming

Amazon S3 und DynamoDB für widerstandsfähige Datenverarbeitung und schnelle Regelverbreitung

Amazon Bedrock zur Ermöglichung von KI/ML-gestützten Sicherheitseinblicken

Amazon Route 53 zur nahtlosen Weiterleitung von Nutzern über das Internet (Amazon Route 53 bietet hochverfügbare und skalierbare Domain Name System (DNS)-, Domainregistrierungs- und Integritätsprüfungs-Cloud-Dienste)

Von der Next-Gen WAF und dem Bot Management bis hin zu serverlosem Compute auf der Edge ermöglicht Fastly DevOps-, Sicherheits- und Plattform-Teams, schneller zu agieren, ohne die Sicherheit oder Performance zu beeinträchtigen. Und nun, als vollständig „auf AWS deployen“ Partner, passt sich Fastly noch enger an Ihre AWS-Architektur, Ihre Compliance-Anforderungen und Ihre Finanzstrategie an.