Daniel Axtens ist Principal Software Engineer im Varnish-Team. Er lebt in der größten Kleinstadt der Welt: Canberra, Australien. Nachdem er hauptsächlich am Linux-Kernel gearbeitet hatte, wechselte er in den User-Space und kam 2022 zu Fastly. Er interessiert sich besonders für Performance und Zuverlässigkeit innerhalb etablierter Codebases und hat sich immer noch nicht ganz mit der Idee abgefunden, dass so viele Menschen seinen Code täglich verwenden!

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