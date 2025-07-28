Edge Computing

Lagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.

Key Value Store

Der schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennen

WebSockets und Fanout

Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten ist

Developer SDKs

Programmieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwenden

Enterprise Serverless

Die leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert ist

KI

Beschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.

Object Storage

Get direct access to large files at the edge with zero egress fees

Programmierbarer Cache

Erhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.

MCP Server

KI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.