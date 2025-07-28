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Daniel Cummings
VP Media & Entertainment Group, Fastly
Daniel Cummings leitet die Fastly Vertriebsorganisation für Medien und Unterhaltung, wo er strategische Partnerschaften mit den weltweit führenden Marken aus den Bereichen Inhalte, Spiele, Medien und Unterhaltung aufbaut. Er fördert kollaborative Lösungen, die eine leistungsstarke Edge-Infrastruktur für Cloud, CDN und digitale Erlebnisse ausliefern.
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Das Navigieren im Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Performance.
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