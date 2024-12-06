Fastly Packages wurden aktualisiert

Unsere erste Einführung vereinfachter Packages ermöglichte es Kunden, mehrere Funktionen in einem Produktpaket zu kaufen, was die monatliche Abrechnung und die Kosten vorhersehbar macht. Heute halten wir unser Versprechen, die Funktionen und Werte in unseren Packages weiter zu erweitern und auszubauen – ohne die günstigen Preise zu erhöhen. Was bedeutet das für unsere aktuellen Kunden, die ein Package erworben haben?

Mehr großartige Funktionen und keine zusätzlichen Gebühren.

Unsere Packages waren schon ziemlich großartig , aber wie machen wir sie noch besser? Durch die Einbeziehung von WebSockets und Mutual TLS (mTLS) in alle Netzwerkservices-Packages. Mit unserem mTLS-Service bietet Fastly erhöhte Sicherheit gegen Man-in-the-Middle-Angriffe, die auftreten, wenn eine dritte Partei die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server abfängt und sich als eine der Parteien ausgibt.

Mit WebSockets-Unterstützung auf Fastly können Package-Kunden ein Protokoll ausprobieren, das es ermöglicht, langanhaltende, zweiseitige, interaktive Kommunikationssitzungen zwischen dem Client eines Endnutzers (wie einem Webbrowser) und Ihren Servern herzustellen.

Compute Packaging hat gerade ein Upgrade erhalten

Sind Sie bereits Compute-Package-Kunde? Die neuen Packages bieten jetzt Secret Store, eine globale Lösung zur Verwaltung von Geheimnissen, die Ihnen hilft, den geschützten Zugang zu Ihren Ursprüngen, Apps und anderen Ressourcen an der Fastly Edge zu erweitern.

Secret Stores bietet eine hochmoderne Lösung für die Verschlüsselung und das sichere Speichern/Abrufen der sensiblen Informationen, die Sie für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Fastly-Services benötigen. Legen Sie ein Geheimnis in einem Fastly Secret Store ab und lesen Sie es von einem Fastly Compute Service. Es ist langlebig, schnell und einfach.

Jetzt verfügbar: Observability Packages

Observability ist für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung, und deshalb haben wir es noch einfacher gemacht, sie zu erreichen – unabhängig von der Größe Ihrer Organisation. Logging, Tracing, Metriken und Benachrichtigungen waren schon immer ein Grundpfeiler unserer Delivery-Produkte. Heute freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Observability-Lösungen ab sofort als vereinfachtes Paket erhältlich sind.

Edge Observer , jetzt für alle Fastly Kunden verfügbar, ist der Einstiegspunkt für alle unsere Observability-Funktionen in einer einzigen, einheitlichen Oberfläche, die sowohl Echtzeit- als auch historische Metrikenansichten auf Account-, Service- und Produktlinienebene bietet. Wir haben Edge Observer entwickelt, um die Erstellung eigener Ansichten zur Gewinnung von Einblicken innerhalb der Fastly App zu vereinfachen und unseren Kunden die nötige Flexibilität zu bieten. Nutzen Sie die Standardansichten, um sich einen Überblick zu verschaffen, gehen Sie mit unseren Detailseiten in die Tiefe, führen Sie eine Liveansicht der Computing Logs aus oder stellen Sie eine nutzerdefinierte Ansicht zusammen, die Sie unternehmensweit nutzen können.

Wir freuen uns, Ihnen eine weitere Funktion vorstellen zu können, die ab sofort für alle Fastly Kunden verfügbar ist: Alerts . Mit Fastly Alerts bringen wir automatisierte Alarmierungsfunktionen direkt in die Fastly Plattform, sodass Ihr Team benachrichtigt wird, wenn Komponenten Ihrer Infrastruktur oder Anwendung Probleme mit der Performance und Zuverlässigkeit haben. Behalten Sie innerhalb unserer API für historische Daten definierte Metriken im Blick und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn kritische Metriken außerhalb der Grenzwerte liegen. Benachrichtigungen können integriert und an Drittanbieter-Ziele wie Slack, PagerDuty, New Relic und Microsoft Teams gesendet werden.

Um diese Packages wirklich für jede Organisation verfügbar zu machen, die ihren Technologie-Stack verbessern möchte. Wir fügen den Package-Lösungen auch eine weitere Ebene hinzu, die perfekt für kleine und mittlere Unternehmen geeignet ist. Das Basic-Package für Netzwerkservices wird diese neu hinzugefügten Netzwerkservices-Funktionen enthalten.

Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung

Der Wert der Fastly Packages wird mit jedem Produkt-Release weiter steigen. Dies ist nur die erste Erweiterung unserer vereinfachten Packages und es wird nicht die letzte sein. Wir planen, in Zukunft weitere Funktionen hinzuzufügen, was für Sie einen Mehrwert bedeutet (und das immer noch ohne zusätzliche Kosten)!