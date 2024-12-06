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Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

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Fastly Packages wurden aktualisiert

Dom Soegono

Senior Product Manager, Observability, Fastly

Delen Trance

Product Marketing Manager, Fastly

FirmennewsProduktObservabilityEdge-NetzwerkCompute

Unsere erste Einführung vereinfachter Packages ermöglichte es Kunden, mehrere Funktionen in einem Produktpaket zu kaufen, was die monatliche Abrechnung und die Kosten vorhersehbar macht. Heute halten wir unser Versprechen, die Funktionen und Werte in unseren Packages weiter zu erweitern und auszubauen – ohne die günstigen Preise zu erhöhen. Was bedeutet das für unsere aktuellen Kunden, die ein Package erworben haben?

Mehr großartige Funktionen und keine zusätzlichen Gebühren.

Unsere Packages waren schon ziemlich großartig, aber wie machen wir sie noch besser? Durch die Einbeziehung von WebSockets und Mutual TLS (mTLS) in alle Netzwerkservices-Packages. Mit unserem mTLS-Service bietet Fastly erhöhte Sicherheit gegen Man-in-the-Middle-Angriffe, die auftreten, wenn eine dritte Partei die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server abfängt und sich als eine der Parteien ausgibt.

Mit WebSockets-Unterstützung auf Fastly können Package-Kunden ein Protokoll ausprobieren, das es ermöglicht, langanhaltende, zweiseitige, interaktive Kommunikationssitzungen zwischen dem Client eines Endnutzers (wie einem Webbrowser) und Ihren Servern herzustellen.

Compute Packaging hat gerade ein Upgrade erhalten

Sind Sie bereits Compute-Package-Kunde? Die neuen Packages bieten jetzt Secret Store, eine globale Lösung zur Verwaltung von Geheimnissen, die Ihnen hilft, den geschützten Zugang zu Ihren Ursprüngen, Apps und anderen Ressourcen an der Fastly Edge zu erweitern. 

Secret Stores bietet eine hochmoderne Lösung für die Verschlüsselung und das sichere Speichern/Abrufen der sensiblen Informationen, die Sie für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Fastly-Services benötigen. Legen Sie ein Geheimnis in einem Fastly Secret Store ab und lesen Sie es von einem Fastly Compute Service. Es ist langlebig, schnell und einfach.

Jetzt verfügbar: Observability Packages

Observability ist für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung, und deshalb haben wir es noch einfacher gemacht, sie zu erreichen – unabhängig von der Größe Ihrer Organisation. Logging, Tracing, Metriken und Benachrichtigungen waren schon immer ein Grundpfeiler unserer Delivery-Produkte. Heute freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Observability-Lösungen ab sofort als vereinfachtes Paket erhältlich sind.  

Edge Observer, jetzt für alle Fastly Kunden verfügbar, ist der Einstiegspunkt für alle unsere Observability-Funktionen in einer einzigen, einheitlichen Oberfläche, die sowohl Echtzeit- als auch historische Metrikenansichten auf Account-, Service- und Produktlinienebene bietet. Wir haben Edge Observer entwickelt, um die Erstellung eigener Ansichten zur Gewinnung von Einblicken innerhalb der Fastly App zu vereinfachen und unseren Kunden die nötige Flexibilität zu bieten. Nutzen Sie die Standardansichten, um sich einen Überblick zu verschaffen, gehen Sie mit unseren Detailseiten in die Tiefe, führen Sie eine Liveansicht der Computing Logs aus oder stellen Sie eine nutzerdefinierte Ansicht zusammen, die Sie unternehmensweit nutzen können.

Wir freuen uns, Ihnen eine weitere Funktion vorstellen zu können, die ab sofort für alle Fastly Kunden verfügbar ist: Alerts. Mit Fastly Alerts bringen wir automatisierte Alarmierungsfunktionen direkt in die Fastly Plattform, sodass Ihr Team benachrichtigt wird, wenn Komponenten Ihrer Infrastruktur oder Anwendung Probleme mit der Performance und Zuverlässigkeit haben. Behalten Sie innerhalb unserer API für historische Daten definierte Metriken im Blick und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn kritische Metriken außerhalb der Grenzwerte liegen. Benachrichtigungen können integriert und an Drittanbieter-Ziele wie Slack, PagerDuty, New Relic und Microsoft Teams gesendet werden.

Um diese Packages wirklich für jede Organisation verfügbar zu machen, die ihren Technologie-Stack verbessern möchte. Wir fügen den Package-Lösungen auch eine weitere Ebene hinzu, die perfekt für kleine und mittlere Unternehmen geeignet ist. Das Basic-Package für Netzwerkservices wird diese neu hinzugefügten Netzwerkservices-Funktionen enthalten.

Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung

Der Wert der Fastly Packages wird mit jedem Produkt-Release weiter steigen. Dies ist nur die erste Erweiterung unserer vereinfachten Packages und es wird nicht die letzte sein. Wir planen, in Zukunft weitere Funktionen hinzuzufügen, was für Sie einen Mehrwert bedeutet (und das immer noch ohne zusätzliche Kosten)!

Wenn Sie sich trotz all dieser großartigen Vorteile immer noch nicht sicher sind, ob Sie einsteigen sollen, können Sie mit unserem kostenlosen Angebot beginnen. Erstellen Sie ein Konto und betreiben Sie bis zu zwei Domains kostenlos. Sie erhalten Zugang zu kostenloser, blitzschneller Auslieferung und gewinnen einen Einblick, warum Fastly das Beste des Internets antreibt.

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