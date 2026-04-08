Guy Nir ist Product Manager bei Fastly und arbeitet im Team für Zugriff und Identität sowie an der Entwicklung von Kernfunktionen der Plattform. Er leitet außerdem die Zusammenarbeit von Fastly mit Google im Bereich der First-Party-Tags. Außerhalb der Arbeit verbringt Guy gerne Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden und hält sich mit Skifahren, Laufen, Radfahren und Schwimmen fit.

Bio anzeigen