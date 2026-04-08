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Fastly ermöglicht First-Party-Tagging für Google-Werbetreibende

Guy Nir

Produktmanager

PlattformCDN und AuslieferungProduktKunden

Technologische Fortschritte schaffen neue Grundlagen für die digitale Werbung, wobei der Datenschutz im Mittelpunkt steht. Die sich wandelnde digitale Landschaft kann jedoch die Verbindung zwischen Anzeigenklicks und Conversions unterbrechen, wodurch Vermarktern nur unvollständige Attributionen bleiben und das Vertrauen in die Kampagnenperformance sinkt.

Als Antwort auf diesen Wandel stellen wir das Fastly Ad Tag Gateway vor. In Zusammenarbeit mit Google entwickelt, unterstützt es das Google Tag Gateway für Werbetreibende und ermöglicht es ihnen, Tags über ihre eigenen Domains bereitzustellen. Dadurch wird die Sichtbarkeit der Messdaten wiederhergestellt und Werbetreibende, die das Google Tag Gateway konfiguriert haben, können bis zu 14 % mehr Signale* erfassen.

Damit setzt Fastly seine langjährige Zusammenarbeit mit Google in den Bereichen Performance, Sicherheit und datenschutzfördernde Technologien fort.

Die Messlücke

Neue Schutzvorkehrungen sind für den Datenschutz der Nutzer von entscheidender Bedeutung, beeinträchtigen jedoch die Wachstumsmöglichkeiten von Unternehmen

Der Verlust von Signalen:

  • Erschwert die Messung des ROI

  • Schwächt den Werteaustausch im offenen Web

  • Bremst die Kampagnenoptimierung, und Lücken im Reporting untergraben das Vertrauen

  • Steigt der Compliance-Druck

Fehlt eine First-Party-Tagging-Strategie, verlieren Werbetreibende an Datenstärke und riskieren so eine geringere Transparenz bei Anzeigen-Conversions und potenzielle Umsatzeinbußen.

Zielgruppe

Um die Messlücke zu schließen, bedarf es einer einheitlichen Strategie, die dem Marketing-Team Optimierungen erlaubt, während das Engineering-Team weiter die Kontrolle behält. Das Fastly Ad Tag Gateway wurde für die Schlüsselteams entwickelt, die sowohl für den Erfolg von Kampagnen als auch für die zugrunde liegende Infrastruktur verantwortlich sind.

  • Vermarkter

  • Webadministratoren und Plattform-Engineers

  • Sie müssen Fastly CDN-Kunde sein und benötigen eine Konfiguration von Google Ads.

So funktioniert das Fastly Ad Tag Gateway

Fastly Ad Tag Gateway ermöglicht es Werbetreibenden, mithilfe der Edge-Plattform von Fastly Google-Tag-Traffic über ihre eigenen Domains zu leiten.

Anstatt Tags in einem Drittanbieterkontext zu laden, werden Anfragen über einen vom Kunden kontrollierten Pfad (zum Beispiel yourdomain.com/metrics) beantwortet. Fastly leitet diese Anfragen dann über intelligentes Proxy-Routing sicher an den Mess-Endpunkt von Google weiter. Dadurch entsteht ein direkterer und transparenterer Datenfluss. Da der Traffic von der Domain des Werbetreibenden ausgeht, findet er in einem First-Party-Kontext statt, was die Robustheit der Signale verbessert. Dies ist ein zukunftsweisender architektonischer Ansatz, bei dem datenschutzfördernde Prinzipien genutzt werden, um eine dauerhafte Grundlage für die Messung zu schaffen.

Wichtigste Funktionen

  • First-Party-Routing auf der Edge: Legen Sie einen Pfad fest (beispielsweise /a1b2c3), über den Fastly Anfragen an die Endpunkte von Google weiterleitet. So bleibt der Domainbesitz gewahrt und die Anforderungen der Browser an die Compliance werden erfüllt.

  • Sichere Autorisierung und Onboarding: Nachdem die Vermarkter die Einrichtung über die Google-Oberfläche angestoßen haben, übernimmt Fastly die Backend-Konfiguration durch sichere OAuth-Flows, verifiziert den Domainzugriff und richtet automatisch das Routing ein.

  • Granulare Konfigurationskontrolle: Webadministratoren haben die Kontrolle über Subdomains, Injection-Regeln und Routing-Pfade. Mithilfe von Validierungsendpunkten können Teams die Konfiguration vor der Produktaktivierung verifizieren.

First-Party-Daten und eingebauter Datenschutz

Durch die Umstellung Ihrer Tags auf die Ausführung über Ihre eigene Domain gewinnen Sie mehr Kontrolle über Ihre Tagging-Infrastruktur. Auch wenn die Technologie neu ist, bleiben die zugrunde liegenden Prinzipien der Transparenz und Kontrolle für den Nutzer unverändert. So können Sie Ihre Compliance-Vorgaben erfüllen, ohne die Transparenz bei der Anzeigen-Conversions zu verlieren.

Durch den Einsatz datenschutzfördernder Technologien können Sie die Anforderungen an die Messung mit dem Datenschutz der Nutzer in Einklang bringen. So stärken Sie Ihre Datenschutzposition und erhalten gleichzeitig die Performance-Daten, die Sie für eine effektive Bewertung Ihrer Kampagnen benötigen. Stärkerer Datenschutz muss also nicht zwangsläufig eine schlechtere Performance bedeuten.

Entwickelt für die Zukunft

Unsere Zusammenarbeit mit Google ist ein wichtiger Schritt, um Werbetreibende bei der Anpassung an ein datenschutzfreundliches Internet zu unterstützen.

Darüber hinaus schafft sie eine skalierbare Grundlage für umfassendere Adtech-Integrationen in der Zukunft und erweitert die Messmöglichkeiten, während gleichzeitig ein hohes Maß an Datenschutz gewährleistet bleibt. First-Party-Architekturen werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Transparenz wiederherzustellen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und eine nachhaltige Performance in der digitalen Werbung zu ermöglichen.

Um mehr über das Routing von Google Tag Gateway mit Fastly Ad Tag Gateway zu erfahren, sehen Sie sich unsere Dokumentation zum Einstieg an.

* Google-Daten, global, Performance, 09.–16.04.2025 7-Tage gleitender Median [Der Uplift basiert auf Google Tag-Skript-Lasten, die Tags ohne Google Tag Gateway mit Tags mit Google Tag Gateway vergleichen]

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