Hossein Lotfi ist SVP of Engineering bei Fastly. Bevor er diese Rolle im Jahr 2025 übernahm, leitete er die Engineering-Gruppen, die für den Aufbau zuverlässiger, hoch skalierbarer, kostengünstiger Systeme mit niedriger Latenz verantwortlich waren, die die Netzwerkservices von Fastly antreiben und als Grundlage für das breitere Produktangebot dienen. Seine Teams deckten den gesamten Technologie-Stack ab, von der Hardware- und Netzwerk-Architektur über die Optimierung auf Kernel-Ebene und Datenpfade mit geringer Latenz bis hin zu Traffic Engineering und Edge-Systemen wie Caching und Workload-Management. Hossein Lotfi bringt über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau globaler Systeme mit, darunter Hyperscale-Cloud-Infrastruktur, eine Webperformance-Engineering-Gruppe bei einem anderen großen CDN und die Mitgründung eines Netzwerkvalidierungs-Startups. Er ist Inhaber mehrerer Patente in den Bereichen Traffic Engineering, Loadbalancing und groß angelegte Systemdesigns in Edge-Netzwerken. Die frühen Tage seiner Karriere verbrachte er im Nahen Osten an der Spitze der digitalen Transformation eines Landes. Während er gleichzeitig einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik erwarb, half er bei der landesweiten Ausbreitung des Internets und brachte Menschen online – einige zum allerersten Mal.

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