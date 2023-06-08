Hossein Lotfi
SVP of Engineering, Fastly
Der KI-Traffic wuchs dieses Jahr 6,5-mal schneller als der menschliche Traffic
Daten von Fastly zeigen, dass der KI-Traffic von Januar bis Mai 2026 um 30 % gestiegen ist, wobei autonome Systeme fast die Hälfte der Internetanfragen ausmachten und die Webinfrastruktur umgestaltet haben.
Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit
Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen.
Fastlys Netzwerkstabilität gegenüber HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen
Entdecken Sie, warum die Fastly-Architektur im Gegensatz zu anderen CDNs vor HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen schützt. Schützen Sie Ihre Anwendungen mit der sicheren Plattform von Fastly.
So schützt Fastly seine Kunden vor groß angelegten DDoS-Angriffen wie dem neuartigen „Rapid Reset“-Angriff
Fastlys Traffic blieb vom DDoS-Angriff „Rapid Reset“ verschont, da wir im Vergleich zu anderen Anbietern in der Lage sind, Angriffe automatisch zu erkennen und uns davor zu schützen.
Vom schnellen zum smarten Netzwerk mit Autopilot
Erfahren Sie mehr über die innovative Automatisierung von Fastly, mit der Sie mehr Traffic effizienter bewältigen können, und werfen Sie einen Blick auf unsere Auswertung des rekordverdächtigen Super Bowl 2023.