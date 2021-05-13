Jennifer Flemming ist seit über 20 Jahren sowohl als praktische Designerin als auch als Führungskraft in der Internetbranche tätig. Sie hat sich tatkräftig für das Thema User Experience eingesetzt und Designteams für verbraucherorientierte Unternehmen wie Ebates, Stumbleupon, GreatSchools und Ofoto aufgebaut. Jennifer ist eine begeisterte Outdoor-Fanatikerin und am Wochenende meist mit ihrem Hund und ihrer Familie beim Wandern oder Campen zu finden.

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