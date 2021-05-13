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Jennifer Fleming
Director of Product Experience, Fastly
Jennifer Flemming ist seit über 20 Jahren sowohl als praktische Designerin als auch als Führungskraft in der Internetbranche tätig. Sie hat sich tatkräftig für das Thema User Experience eingesetzt und Designteams für verbraucherorientierte Unternehmen wie Ebates, Stumbleupon, GreatSchools und Ofoto aufgebaut. Jennifer ist eine begeisterte Outdoor-Fanatikerin und am Wochenende meist mit ihrem Hund und ihrer Familie beim Wandern oder Campen zu finden.
8 Möglichkeiten zur Optimierung des Nutzererlebnisses bei Webanwendungen
Lang ist es her, dass Websites nichts als Texte und Links enthielten und Besucher keine „Erlebnisse“ erwarteten. Wichtig war nur, dass die Website funktionierte und die gesuchten Informationen bot. Doch inzwischen wird das Nutzererlebnis immer wichtiger.
Einführung des Dark Mode für das Fastly Control Panel
Wir haben Ihr Feedback berücksichtigt und als neuestes Design-Update für unser Control Panel den Dark Mode eingeführt. Die Funktionen bleiben dieselben wie im Light Mode, Sie profitieren damit aber von wichtigen Zusatzvorteilen.
Mehr als nur Ästhetik: die Gründe für das letzte Design-Update unseres Control Panels
In den letzten Monaten haben wir gleich mehrere Designverbesserungen eingeführt, bei denen es darum ging, die Textlesbarkeit zu verbessern, die Augen zu entlasten und ein nahtloses Markenerlebnis zu bieten.