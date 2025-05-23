Kay trat 2023 als Serverless-Architekt bei Fastly ein und unterstützt Kunden in der APAC-Region bei ihren Edge-Serverless-Projekten. Seine Arbeit konzentriert sich auf die technischen Herausforderungen beim Erstellen und Deployen von serverlosen Anwendungen auf der Edge. Kay ist daran interessiert, die praktischen Aspekte des Edge Computing und seiner Anwendungen zu erörtern.

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