Marcus Barczak ist Senior Principal Engineer in der Abteilung für Netzwerksysteme bei Fastly. Er begeistert sich schon sein ganzes Leben für verteilte Systeme in der Produktivumgebung und stützt sich bei der Analyse der durch das Fastly Netzwerk fließenden Telemetriedaten auf seine jahrzehntelange Erfahrung.

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