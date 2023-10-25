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Marcus Barczak
Senior Principal Engineer, Fastly
Marcus Barczak ist Senior Principal Engineer in der Abteilung für Netzwerksysteme bei Fastly. Er begeistert sich schon sein ganzes Leben für verteilte Systeme in der Produktivumgebung und stützt sich bei der Analyse der durch das Fastly Netzwerk fließenden Telemetriedaten auf seine jahrzehntelange Erfahrung.
So schützt Fastly seine Kunden vor groß angelegten DDoS-Angriffen wie dem neuartigen „Rapid Reset“-Angriff
Fastlys Traffic blieb vom DDoS-Angriff „Rapid Reset“ verschont, da wir im Vergleich zu anderen Anbietern in der Lage sind, Angriffe automatisch zu erkennen und uns davor zu schützen.