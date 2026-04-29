Samir Sherif ist der Global Field CISO bei Fastly, wo er an der Schnittstelle von Cybersicherheit, Netzwerkstabilität und digitaler Transformation arbeitet. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Führungserfahrung im globalen Bankwesen, in den Finanzdienstleistungen und in der Unternehmenstechnologie bringt er eine seltene Kombination aus tiefem regulatorischem Fachwissen und praxisorientierter Sicherheitsstrategie mit. Seine Karriere konzentriert sich darauf, Organisationen bei der Navigation komplexer Risikolandschaften zu unterstützen, widerstandsfähige Sicherheitsprogramme aufzubauen und Cybersicherheit mit Geschäftswachstum in stark regulierten und risikoreichen Branchen in Einklang zu bringen.

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