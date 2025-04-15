Tracy Hinds leitet die Open-Source-Arbeit bei Fastly. Sie ist außerdem die Vorsitzende der Open Source Initiative (OSI) und war zuletzt als Beraterin für Open-Source-Strategie und die Gesundheit gemeinnütziger OSS-Stiftungen tätig. Sie ist außerdem als Open-Source-Community-Builderin, Mitwirkende und Befürworterin bekannt, die ein Startup bei Crow & Pitcher, Samsung NEXT und Node.js/OpenJS gegründet hat. Foundation, IBM Watson, zuvor Airship. Sie ist Gründerin und Präsidentin von GatherScript, einer gemeinnützigen Dachorganisation, die inklusive Web-Tech-Events fördert. Sie hat viele Hüte getragen, aber der rote Faden, der sich durch alle Bereiche zieht, ist ihr Bestreben, die Leute in der Open-Source-Branche dazu zu bringen, "zusammenzuarbeiten, anstatt sich zu bekämpfen".

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