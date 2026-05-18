Fastly tritt der Agentic AI Foundation (AAIF) bei, um die Interoperabilität von Edge-KI zu fördern

Fastly ist führend dabei, Unternehmen bei der Anpassung an die betrieblichen Anforderungen der KI zu unterstützen. Das Unternehmen fungiert als entscheidende Infrastrukturebene, auf der Herausforderungen in Bezug auf Leistung und Sicherheit direkt angegangen werden. Fastly verarbeitet eine Million Anfragen pro Sekunde * für die von uns unterstützten Open-Source-Projekte.

Da unsere Edge-Plattform zentral für die Bereitstellung und Sicherung dieser Workloads ist, haben wir einen direkten Einblick in die technischen Reibungspunkte des Agentic Web. Um diese Hürden zu bewältigen, ist Fastly der Agentic AI Foundation (AAIF) beigetreten, um sicherzustellen, dass die Protokolle zur Steuerung agentischer Interaktionen für die Größe und Geschwindigkeit realer Produktionsumgebungen entwickelt werden.

Unser primärer technischer Schwerpunkt liegt auf MCP und der sicheren Ausführung von Agenten-Teilaufgaben. Nachdem wir bereits einen Fastly MCP-Server zur Anbindung von LLMs an unsere Edge-Tools veröffentlicht haben, engagieren wir uns darüber hinaus für die Weiterentwicklung des Protokolls, um sicherzustellen, dass es weiterhin für hochfrequente Edge-Operationen mit niedriger Latenz optimiert bleibt. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, das Beste aus MCP herauszuholen, und wir freuen uns, mit dieser Mitgliedschaft für sie und das breitere agentische Web einzutreten.

Die Integration autonomer Agenten in Ihre Produktivumgebung profitiert von einer Verlagerung manueller Workflows hin zur maschinengestützten Ausführung, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung einzugehen. Unsere Beteiligung an der AAIF zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Ihre agentenbasierten Architekturen von der Ausführungsgeschwindigkeit im Submillisekundenbereich und der Datenhoheit profitieren, die für Bereitstellungen auf Unternehmensniveau erforderlich sind.

Dieses Engagement ist eine natürliche Erweiterung unseres Fast Forward-Programms , durch das wir Infrastruktur und Unterstützung für die wichtigen Open-Source-Projekte bereitstellen, die das Web antreiben. Indem wir die Denklatenz jeder agentischen Aktion reduzieren, von der automatisierten Cache-Invalidierung bis hin zu dynamischen WAF-Anpassungen, bauen wir die leistungsstarke, standardisierte Grundlage auf, die Sie für die sichere Skalierung KI-gesteuerter Abläufe benötigen.

Entwickeln Sie heute mit unserem Fastly MCP-Server und teilen Sie uns mit, was Sie von den nächsten Entwicklungen erwarten, um Standards zu gestalten, die in der Produktivumgebung tatsächlich funktionieren. Wenn Sie herausfinden möchten, wie Sie Ihre Infrastruktur für den Übergang zu Agenten optimieren können, wenden Sie sich an uns , um sicherzustellen, dass Sie die Leistungs- und Sicherheitsvorteile der Edge optimal nutzen.

* Basierend auf annualisierten Daten vom 20.10.24 bis zum 17.01.25