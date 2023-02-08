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Will Woodson
Staff Security Engineer, Fastly
Will Woodson ist Staff Security Engineer bei Fastly. Er beschäftigt sich mit der Entwicklung von Produkten für das Bot-Management und die Betrugsbekämpfung.
Erste Einblicke: Die TLS-ClientHello-Permutation von Chrome in der Praxis
Am 20. Januar hat Chrome ein Update veröffentlicht, mit dem sich das Profil eines der beliebtesten TLS-Client-Fingerprinting-Algorithmen, JA3, geändert hat. In diesem Post gehen wir auf diese Änderung und ihre Auswirkungen auf das Fastly Netzwerk ein.