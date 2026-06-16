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Credential Stuffing ist der wahre Endgegner für Gaming-Plattformen

David King

Group Product Marketing Manager, Security

Ashley Hurwitz

Content Marketing Manager, Fastly

SecurityBrancheneinblicke

Gaming-Unternehmen legen großen Wert auf Millisekunden. Schnelleres Matchmaking. Niedrigere Latenzzeiten. Nahtlose Käufe. Zuverlässige Live-Service-Erfahrungen.

Aber einige der größten Bedrohungen für das Vertrauen der Spieler treten lange vor Beginn des Spiels auf. 

Angreifer zielen auf Authentifizierungs-Workflows ab.

Credential Stuffing (die automatisierte Nutzung gestohlener Benutzernamen und Passwörter, um Zugang zu Konten zu erhalten) bleibt eine anhaltende Herausforderung in der gesamten Spielebranche. Im Gegensatz zu den gut sichtbaren DDoS-Angriffen, die zu Performance-Einbußen oder gar kompletten Ausfällen führen können, verlaufen Account-Übernahmen oft still und leise in großem Maßstab – sie untergraben das Vertrauen der Spieler, überlasten die Support-Teams und beeinträchtigen den Umsatz, bevor die Sicherheitsteams sie vollständig eindämmen können.

Für Gaming-Plattformen ist die Herausforderung besonders schwierig: Wie stoppt man automatisierte Angriff, ohne die echten Spieler zu verlangsamen oder zu stören?

Warum Gaming-Accounts wertvolle Ziele sind

Gaming-Accounts haben sich weit über Benutzernamen und Speicherstände hinaus entwickelt. Die heutigen Spieler-Accounts enthalten oft:

  • Virtuelle Währungen

  • Seltene Skins und Sammlerstücke

  • Verknüpfte Zahlungsmethoden

  • Social-Media-Verknüpfungen

  • Jahre des Spielfortschritts

Dies macht sie zu attraktiven Zielen für Angreifer, die gestohlene Accounts durch Wiederverkaufsmärkte, Geschenkmissbrauch, betrügerische Käufe oder Übertragungen von Spielgegenständen monetarisieren möchten.

Credential-Stuffing-Angriffe basieren typischerweise auf einer einfachen Tatsache: die Wiederverwendung von Passwörtern. Werden Zugangsdaten, die bei nicht zusammenhängenden Sicherheitsverletzungen offengelegt wurden, für verschiedene Services wiederverwendet, können Angreifer Log-in-Versuche gegen Spieleplattformen in großem Umfang automatisieren.

Und da die Zugangsdaten selbst gültig sein können, sind diese Angriffe oft schwer von authentischer Spieleraktivität zu unterscheiden.

Für die Spieler fühlen sich die Auswirkungen persönlich an. Verlorenes Inventar, kompromittierte Konten oder betrügerische Abbuchungen können das Vertrauen in eine Plattform schnell schädigen. Für Gaming-Unternehmen können die Folgewirkungen unter anderem erhöhte Supportkosten, betriebliche Belastungen und Spielerabwanderung umfassen.

Warum Credential Stuffing in der Gaming-Branche schwer zu erkennen ist

Credential-Stuffing-Angriffe sehen selten so aus, als würde ein einzelner Angreifer wiederholt auf eine Anmeldeseite zugreifen. Heutige Angriffe sind verteilt, automatisiert und so konzipiert, dass sie sich in normale Traffic-Muster einfügen.

Angreifer nutzen häufig Proxy-Netzwerke, Automatisierungstools und große Mengen verteilter Anfragen, um böswillige Aktivitäten zu verschleiern. Das Log-in-Volumen kann bei großen Produkteinführungen, saisonalen Events oder Phasen erhöhter Spieleraktivität sprunghaft ansteigen – also genau dann, wenn der Traffic der echten Spieler ohnehin schon stark zunimmt.

Gaming-Umgebungen stellen besonders schwierige Erkennungsherausforderungen dar, da der Authentifizierungs-Traffic naturgemäß stark verrauscht ist. Große globale Spielerbasen generieren zu jeder Tageszeit Anfragen über Regionen, Geräte, Konsolen und APIs hinweg. 

Gleichzeitig sind Gaming-Plattformen für Authentifizierung, Inventarverwaltung, Fortschrittssysteme, Matchmaking, Käufe und Live-Service-Funktionen stark auf APIs angewiesen. Angreifer zielen direkt auf Authentifizierungs-APIs ab, indem sie Anmeldeversuche in großem Maßstab automatisieren und versuchen, traditionelle Erkennungsmethoden zu umgehen. 

Das stellt Sicherheitsteams vor ein schwieriges Problem: Wie lässt sich bösartige Automatisierung identifizieren, ohne legitime Spieler zu stören?

Warum traditionelle Abwehrmechanismen Reibung für Spieler erzeugen

Viele traditionelle Anti-Missbrauchs-Kontrollen wurden nicht für Gaming-Umgebungen entwickelt.

Statische Regeln, allgemeine CAPTCHA-Herausforderungen oder aggressives, starres Rate Limiting können zwar bösartigen Traffic stoppen, aber auch echte Spieler beeinträchtigen:

  • Fehlgeschlagene Anmeldeversuche

  • Wiederholte Verifizierungsaufforderungen 

  • Langsamere Authentifizierungsabläufe

  • False Positives während Traffic-Spitzen

Im Gaming sind diese Unterbrechungen wichtig.

Spieler erwarten sofortigen Zugriff und exzellente Nutzererlebnisse auf allen Geräten. Probleme bei der Authentifizierung während Spielsitzungen, Käufen oder Live-Events können sich direkt auf das Engagement, die Kundenbindung und den Umsatz auswirken.

Das Problem wird dadurch verschärft, dass Angreifer das Verhalten legitimer Nutzer nachahmen. Automatisierungstools können IP-Adressen wechseln, Browser emulieren und Anfragen so verteilen, dass bösartiger Traffic mit statischen Erkennungsmethoden allein schwerer zu identifizieren ist.

Daher stehen Sicherheitsteams oft vor einem unangenehmen Dilemma: entweder den Schutz der Accounts aggressiv verstärken oder die Hürden für echte Spieler verringern.

Moderne Abwehr erfordert Echtzeitentscheidungen auf der Edge

In der Spielebranche sitzen Authentifizierungssysteme auf dem kritischen Pfad des Player-Erlebnisses. Jeder hinzugefügte Redirect, jede Verifizierungsherausforderung und jede Verzögerung führt zu Reibung genau in dem Moment, in dem Spieler versuchen, auf ein Spiel zuzugreifen, einen Kauf zu tätigen oder an einem Live-Event teilzunehmen.

Effektive Abwehrstrategien konzentrieren sich darauf, Sicherheitsentscheidungen direkt auf der Edge zu treffen – näher bei den Spielern und näher am eingehenden Traffic selbst –, wodurch Gaming-Plattformen in Millisekunden auf bösartige Automatisierung reagieren können, anstatt jede Anfrage an eine zentrale Infrastruktur zurückzuleiten.

Anstatt sich ausschließlich auf statische Regeln oder allgemeine Herausforderungen zu verlassen, kombinieren moderne Verteidigungsmechanismen:

  • Verhaltensanalyse

  • Adaptives Rate Limiting

  • Bot-Erkennung

  • API-Schutz

  • Traffic-Analyse in Echtzeit

Das Ziel ist nicht, einfach nur Traffic zu blockieren. Ziel ist es, verdächtiges Verhalten schnell genug zu erkennen, um das Risiko einer Account-Übernahme zu minimieren und gleichzeitig Störungen für legitime Spieler so gering wie möglich zu halten.

Für Spieleplattformen ist diese Unterscheidung wichtig. Sicherheitskontrollen sollten dazu beitragen, Konten, APIs und Infrastruktur zu schützen, ohne das Spiel zu unterbrechen oder das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.

Wie Fastly Spieleunternehmen dabei hilft, das Risiko von Account-Übernahmen zu reduzieren

Authentifizierungssysteme sind zu einem kritischen Bestandteil der Angriffsfläche im Gaming-Bereich geworden, insbesondere bei Launches, Live-Events und anderen Phasen mit hoher Anmeldeaktivität.

Da Authentifizierungs-Traffic sehr latenzempfindlich ist, unterstützt Fastly Gaming-Unternehmen dabei, Minderungsentscheidungen näher am Anfragesteller zu treffen – und trägt so dazu bei, bösartige Automatisierungen zu reduzieren, bevor Anfragen die Origin-Infrastruktur beeinträchtigen.

Das Bot-Management von Fastly analysiert Verhaltens- und Anfrage-Signale in Echtzeit, um legitime Spieler von verdächtiger Automatisierung zu unterscheiden, die auf Log-in-Flows und APIs abzielt. Die Next-Gen WAF ergänzt diese Erkennungen, indem sie der Anfrage selbst Kontext hinzufügt. Sie bietet Signale darüber, ob die Anfrage selbst bösartiger Natur ist, und gibt die nötigen Einblicke, um Richtlinienentscheidungen zu treffen. 

Gemeinsam können die Sicherheitsfunktionen von Fastly Gaming-Unternehmen dabei unterstützen:

  • Credential-Stuffing-Versuche, die auf Spielerkonten abzielen, zu erkennen und abzuwehren

  • APIs und Authentifizierungsworkflows auf der Edge zu schützen

  • unnötige Verifizierungsherausforderungen für echte Spieler zu unterstützen

  • bei Events mit hohem Traffic näher auf der Edge auf bösartigen Traffic zu reagieren

  • die Transparenz hinsichtlich Bot- und Angriffsaktivitäten zu verbessern

Gaming-Unternehmen sollten sich nicht zwischen Sicherheit und Spielererlebnis entscheiden müssen. Mit Fastly können Teams automatisierten Account-Missbrauch auf der Edge verhindern und gleichzeitig schnelle Anmeldungen, ein reaktionsschnelles Gameplay und den reibungslosen Ablauf für legitime Spieler gewährleisten.

Der Schutz des Spielervertrauens beginnt bei der Anmeldung

Gaming-Infrastruktur verhält sich anders als traditionelle Webanwendungen. Traffic-Muster sind global verteilt, hochdynamisch, API-lastig und extrem latenzsensitiv.

Da die Gaming-Ökosysteme weiter wachsen, wird die Account-Sicherheit untrennbar mit dem Spielerlebnis selbst verbunden. Player bemerken selten effektive Sicherheit. Aber Anmeldeprobleme, fehlgeschlagene Käufe oder kompromittierte Accounts bemerken sie sofort.

Plattformen, die automatisierten Missbrauch verhindern können, ohne legitime Spieler zu verlangsamen, sind besser aufgestellt, um Vertrauen, Engagement und Umsatz in großem Maßstab zu schützen.

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