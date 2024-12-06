Neue Rekorde nach über einem Jahrzehnt der Auslieferung des Super Bowls

2023 jährt sich Fastlys Beteiligung am Super Bowl zum 11. Mal. Im Jahr 2013 haben wir uns erstmals für Onlineunternehmen, die während des Spiels Werbung schalten wollten, eigene Bandbreite gesichert. Seit 2018 ist Fastly sogar aktiv daran beteiligt, den Super-Bowl-Livestream von Fernsehsendern an Millionen von Onlinezuschauern rund um den Globus zu übertragen.

Das künftige Hauptaugenmerk der Medien- und Unterhaltungsbranche liegt auf dem Wachstum des Streaming-Bereichs

Nach einem starken Rückgang der Zuschauerzahlen beim Super Bowl von 2017 bis 2021 ( von insgesamt 114 Millionen Zuschauern in den USA auf 91 Millionen Zuschauer ) wird für den Super Bowl 2023 eine Umkehr dieses Trends erwartet, denn 2022 war die Zuschauerzahl von 91 auf 99 Millionen gestiegen . Die diesjährigen Meisterschaftsspiele der AFC wurden im Durchschnitt von 50 Millionen Zuschauern verfolgt – ein Plus von rund 3 % gegenüber dem Vorjahr. Branchenexperten gehen davon aus, dass die Zuschauerzahlen im Jahr 2023 wieder die 100-Millionen-Marke überschreiten werden.

Besonders beim Onlinestreaming erwarten wir 2023 einen stärkeren Anstieg der Zuschauerzahlen als im vergangenen Jahr. Wie unten dargestellt, hat sich das Wachstum im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren verlangsamt. Dies liegt möglicherweise daran, dass Menschen nach einigen Jahren, in denen sie den Super Bowl alleine oder in sehr kleinen Gruppen mitverfolgen mussten, lieber wieder gemeinsam mitfiebern.

Traffic-Muster im Fastly Netzwerk 2023

Für Fastlys globales Netzwerk brach der Traffic am Super-Bowl-Sonntag mit 81,9 Tbit/s sämtliche Rekorde. An sich schon ein Rekord: 73,2 Tbit/s dieses Traffics entfielen auf Nordamerika.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Traffic, der während des Super Bowls 2023 von Fastly ausgeliefert wurde. Die Werbung wurde allerdings nicht über das Fastly Netzwerk ausgeliefert. Daher die starken Schwankungen und Einbrüche während der Werbepausen.

Erwartungsgemäß beobachteten wir bei anderen Broadcastern einen Rückgang des Traffics, sobald der Spielbeginn näher rückte. Außerdem führte die Halbzeitshow wie in den Vorjahren zu einem deutlichen Rückgang des Social-Media-Traffics, der normalerweise zu dieser Zeit zu verzeichnen war. Ein Sender profitierte dabei besonders von der Berichterstattung über Rihannas mögliche Schwangerschaft, die inzwischen bestätigt wurde .

Der späte Gleichstand von 35:35 hielt die Zuschauer bis ganz zum Schluss bei der Stange, und wir verzeichneten den zweithöchsten Traffic beim Super Bowl 2023 direkt als das Spiel zu Ende war.

Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

25 Millionen Kabelfernsehkunden in den USA haben ihren Anbietern bereits den Rücken gekehrt, und bis 2025 werden es ihnen voraussichtlich weitere 25 Millionen gleichtun . Die Berichterstattung findet also immer häufiger online statt, wobei nur wenige Dinge mit so vielen Risiken behaftet sind wie die Liveübertragung von Sportveranstaltungen. Ohne entsprechende Anpassungen können Marken erheblichen Schaden erleiden, der nicht nur die Fans dazu veranlasst, sich nach Alternativen umzusehen, sondern auch künftige Vertragsverhandlungen erschwert. Was die Auslieferung betrifft, ist es üblich, sich auf mehrere Anbieter zu verlassen, um Ausweichmöglichkeiten zu haben, wenn etwas schiefgeht. Ein Broadcaster erwähnte auf dem Streaming Summit 2022, dass er bereits bis zu 18 Monate im Voraus mit der Planung für den Super Bowl beginnt. Wie dieses Beispiel zeigt, sind Übung und Planung das A und O.

Auch dieses Jahr unterstützen wir wieder mehrere Online-Broadcaster und Aggregatoren bei der Bereitstellung hochauflösender Streams an eine Vielzahl von Fans und Geräten auf der ganzen Welt. Mit einer globalen Bandbreite von 233 Tbit/s ist das Fastly Netzwerk bestens aufgestellt, um Online-Broadcastern dabei zu helfen, ein beliebig großes Onlinepublikum ohne Verzögerung zu erreichen. Fastly Media Shield – ein Branchenstandard, wenn es um die Auslieferung von Livesport-Events in Multi-CDN-Umgebungen geht – hilft bei der Konsolidierung von Origin-Anfragen und verschafft Content-Anbietern wieder den nötigen Überblick.

Außerdem stellt Fastly verwertbare Echtzeitdaten zur Verfügung. Diese versetzen Online-Broadcaster in die einzigartige Lage, Alltagsprobleme des Internets und Engpässe zu erkennen, sobald sie auftreten, und darauf zu reagieren, bevor die Berichterstattung selbst zum Thema des Tages wird.

Ein kurzer Exkurs in den E-Commerce

Wie schon in den Vorjahren haben wir festgestellt, dass die vorzeitige Veröffentlichung von Super-Bowl-Werbespots erheblichen Einfluss auf den E-Commerce-Traffic hat. Der Traffic auf den entsprechenden Seiten nimmt zwar während des Spiels zu, aber der Trend geht in Richtung einer früheren Veröffentlichung und damit geringerer Traffic-Spitzen während des Spiels. Das mag für Zuschauer weniger unterhaltsam sein und dem Überraschungsmoment in gewisser Weise entgegenwirken, aber angesichts der Tatsache, dass die Kosten für einen 30-sekündigen Spot beim Super Bowl 2023 schnell mal 10 Millionen US-Dollar betragen können, setzen Marken alles daran, ihre Publikumszahlen zu maximieren.

Schlussgedanken

Die Mehrheit des Super-Bowl-Publikums bezieht seine Inhalte noch immer über herkömmliche Kanäle. Die Differenz zwischen Kabelfernseh- und Onlinenutzung ist nach wie vor sehr groß, selbst wenn man zusätzliche 25 Millionen Abonnenten bei den Kabelfernsehanbietern abzieht. Wir sind stolz darauf, die größten und besten Fernsehsender der Welt bei der Bereitstellung von Onlineinhalten zu unterstützen, und gratulieren insbesondere FOX Sports zu einem weiteren erfolgreichen Livestreaming-Event.