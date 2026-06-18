Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Nur auf Englisch verfügbar

Diese Seite ist momentan nur auf Englisch verfügbar. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Bitte besuchen Sie diese Seite später noch einmal.

Bereitstellung der Next-Gen WAF von Fastly mit Google Cloud Service Extensions zur Sicherung von Traffic in großem Maßstab

Alisha Stull

Partner Engineer, Google Cloud

James Nguyen

Produktmanager

Victor Carvajal

Senior Software Engineer

EntwicklungDevOpsSecurity
Eine Abbildung einer Hand, die ein Megafon mit Schild- und Schloss-Icons hält, die lautstark ertönen

Was wäre, wenn Ihr Loadbalancer Angriffe stoppen könnte, bevor sie Ihre Webanwendung überhaupt erreichen?

Google Cloud Service Extensions ermöglichen jetzt eine Echtzeit-Traffic-Inspektion direkt innerhalb der Loadbalancer-Pipeline, und in Kombination mit der Next-Gen WAF von Fastly können Organisationen eine Sicherheit auf Unternehmensniveau erreichen, ohne die Performance zu beeinträchtigen.

In diesem Beitrag werden wir untersuchen, wie diese leistungsstarke Integration funktioniert und warum sie für moderne Cloud-Architekturen wichtig ist. Außerdem stellen wir ein praktisches Deployment vor, das Sie noch heute implementieren können.

Praxisbewährt: Performance trifft auf Schutz

Schauen wir uns anhand eines realistischen Szenarios an, was das in der Praxis bedeutet:

Das Setup: Eine E-Commerce-Plattform, die auf der Google Kubernetes Engine (GKE) läuft und über mehrere Regionen hinweg 10.000 Anfragen pro Sekunde verarbeitet.

Die Herausforderung: Schutz vor Credential-Stuffing-Angriffen, SQL Injection und Bot-Traffic bei gleichzeitiger Einhaltung von Antwortzeiten unter 200 ms.

Die Lösung: Deployment der Next-Gen WAF als Service-Erweiterung, die Folgendes ermöglicht:

  • Sicherheitsentscheidungen ohne Latenz auf Loadbalancer-Ebene

  • Automatische Skalierung mit Ihrer bestehenden GKE-Infrastruktur 

  • Regionales Deployment für optimale Performance

  • Ausfallsichere Konfiguration zur Gewährleistung der Verfügbarkeit bei Agenten-Wartungen

So funktioniert die Next-Gen WAF von Fastly mit Google Cloud Service Extensions

Google Cloud Service Extensions bietet zwei Möglichkeiten, nutzerdefinierte Programmlogik einzubinden: Plug-ins und Callouts.

Callouts ermöglichen es, über Cloud Loadbalancing während der Datenverarbeitung Envoy-gRPC-Aufrufe an Google-Dienste und nutzerverwaltete Dienste zu senden.

Die Next-Gen WAF von Fastly kann als allgemeiner gRPC-Server auf nutzerverwalteten Compute-VMs, auf GKE-Pods in GKE Multi-Cloud- oder in On-Premise-Umgebungen ausgeführt werden.

Die Implementierung im Detail: Von Null zum Schutz

Die Integration nutzt das externe Verarbeitungsprotokoll (ExtProc) von Envoy über gRPC, sodass die WAF den Traffic in kritischen Phasen überprüfen und darauf reagieren kann:

1. REQUEST_HEADERS: Analyse der Header eingehender Anfragen anhand von Bedrohungsdaten

2. REQUEST_BODY: Streamen und Überprüfen von Payload-Daten auf schädliche Inhalte 

3. RESPONSE_HEADERS: Überwachen ausgehender Antworten auf Datenlecks

Dank dieser granularen Inspektionsmöglichkeiten werden Bedrohungen erkannt und blockiert, noch bevor sie Ihr Anwendungs-Backend erreichen können.

Das Deployment von Grund auf umfasst die Erstellung und das Konfigurieren eines App-Loadbalancers, der Erweiterungen unterstützt.

Für das Deployment eines Callout-Backend-Dienstes mit dem Next-Gen WAF-Agenten kann unser fertiges Docker-Image verwendet werden.  Die nachfolgenden Terminal-Snippets zeigen, wie Sie eine VM-Instanz erstellen, um den Agenten im Netzwerk des Loadbalancers zu hosten, zu konfigurieren und bereitzustellen.

Detailliertere Informationen finden Sie auf der Dokumentationsseite von Fastly.

gcloud compute instances create callouts-vm \
 --zone=$ZONE \
 --network=lb-network \
 --subnet=backend-subnet \
 --machine-type=e2-medium \
 --image-family=cos-stable \
 --image-project=cos-cloud \
 --tags=allow-ssh,load-balanced-backend \
 --metadata-from-file=startup-script=startup-script-tls.sh
#!/bin/bash

# Create certificate directory
mkdir -p /etc/ssl/certs/sigsci

# Generate self-signed certificates for the gRPC service
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 \
 -keyout /etc/ssl/certs/sigsci/key.pem \
 -out /etc/ssl/certs/sigsci/cert.pem \
 -days 365 -nodes \
 -subj "/C=US/ST=CA/L=SF/O=Fastly/CN=ext11.com"

# Set proper permissions for the sigsci user inside the container
chmod 644 /etc/ssl/certs/sigsci/key.pem
chmod 644 /etc/ssl/certs/sigsci/cert.pem

# Start Signal Sciences agent with TLS configuration
docker run -d \
 --name sigsci-agent \
 --restart unless-stopped \
 -p 443:443 \
 -v /etc/ssl/certs/sigsci:/etc/ssl/certs/sigsci:ro \
 -e SIGSCI_ACCESSKEYID=<YOUR ACCESS KEY> \
 -e SIGSCI_SECRETACCESSKEY=<YOUR SECRET KEY> \
 -e SIGSCI_ENVOY_GRPC_ADDRESS=0.0.0.0:443 \
 -e SIGSCI_ENVOY_EXTPROC_ENABLED=true \
 -e SIGSCI_ENVOY_GRPC_CERT=/etc/ssl/certs/sigsci/cert.pem \
 -e SIGSCI_ENVOY_GRPC_KEY=/etc/ssl/certs/sigsci/key.pem \
 -e SIGSCI_DEBUG_LOG_VERBOSITY=3 \
  signalsciences/sigsci-agent:latest

# Log startup completion
echo "Signal Sciences agent with TLS started at $(date)" >> /var/log/startup.log

Bereit zum Deployen?

Die Integration der Next-Gen WAF von Fastly mit Google Cloud Service Extensions bietet Unternehmen, die Cloud-Sicherheit ernst nehmen, eine vielversprechende Zukunftsperspektive. Dank der Kombination aus Echtzeit-Bedrohungsschutz, Cloud-nativem Deployment und Enterprise-Performance ist diese Architektur auch für die anspruchsvollsten Produktivumgebungen geeignet.

Die Zukunft der Webanwendungssicherheit hat begonnen und sie ist fest in Ihre Cloud-Infrastruktur integriert. Es ist Zeit, den Schritt zu wagen.

Neugierig geworden? Sehen Sie sich unseren umfassenden Einrichtungsleitfaden mit detaillierten Implementierungsschritten und Tipps zur Fehlerbehebung an.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren