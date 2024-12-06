Fast Forward: Gemeinsam für ein besseres Internet

Wir von Fastly haben es schon immer als unsere Aufgabe empfunden, die guten Dinge und die guten Menschen im Web zu schützen. Unser Ziel ist es, online einen Ort zu schaffen, an dem Gutes gedeihen kann – und andere dabei zu unterstützen.

Diese einfache Idee führte zur Gründung unseres Open-Source-Programms im Jahr 2014. Da wir einen wesentlichen Beitrag zur Infrastruktur des Internets leisten, ist es unsere Pflicht, den Communities und Projekten, die uns unsere Existenz ermöglichen, etwas zurückgeben. Außerdem wissen wir, dass Offenheit und Transparenz bei der Zusammenarbeit zu besseren Technologien führen kann. Das Ergebnis sind stärkere und effektivere Apps mit mehr Funktionen und weniger Bugs und Schwachstellen sowie reibungslose, angenehme Nutzererlebnisse. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass das Webs zu einem inklusiveren Ort werden kann, wenn die Leute, die es entwickeln, repräsentativer für unsere Gesellschaft sind.

Umso mehr freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, wie wir dieses Ziel mit der Einführung von Fast Forward weiter vorantreiben. Es handelt sich dabei um mehrere Programme zur Unterstützung von Entwicklern, Open-Source-Projekten und gemeinnützigen Organisationen, die unsere Vision von einem freien, offenen und sicheren Internet für alle mit uns teilen.

Unsere Arbeit beginnt auf dem untersten Layer des Internets. Seit Fastlys Gründung arbeiten wir mit Organisationen wie der IETF , W3C und anderen an der Entwicklung von Protokollen und Standards, die festlegen, wie Daten über das Internet übertragen werden und wie Internetsysteme sich gegenseitig koordinieren und miteinander kooperieren. Gemeinsam mit Red Hat, Mozilla und Intel ist Fastly Gründungsmitglied der Bytecode Alliance , deren Ziel die Entwicklung sicherer neuer Software auf Basis von Standards wie Web Assembly (Wasm) und Web Assembly System Interface (WASI) sowie Implementierungen dieser Standards wie Wasmtime und Cranelift ist. Wir sind Mitglied der IETF Arbeitsgruppe für die Protokolle HTTP/3 und QUIC die zur Verbesserung der Long-Tail-Internet-Konnektivität für ländliche Gebiete und mobile Geräte beitragen sollen. Darüber hinaus arbeiten wir zusammen mit Partnern aus unserer Branche an visionären Technologien zur Verbesserung des Internet-Ökosystems. So haben wir zum Beispiel gemeinsam mit Microsoft und Google zu Apples jüngsten Initiativen in puncto Datenschutz und Sicherheit beigetragen: Private Access Tokens , Private Relay und Passkeys .

Unsere Arbeit setzt sich mit der Unterstützung von Fastlyans fort, die Open-Source-Projekte nutzen und ihren Beitrag dazu leisten, sowie mit Projekten, die wir selbst als Open Source anbieten. Wie für alle Unternehmen, die online unterwegs sind, ist Open Source auch für Fastly von entscheidender Bedeutung. Außerdem ist dieses Konzept Teil unserer DNA. Unser ursprüngliches CDN basiert auf dem Open-Source-Programm Varnish und hinsichtlich unserer künftigen Arbeit bildet Wasm die wichtigste Grundlage für unsere Serverless-Compute-Umgebung Compute. Intern verfügen wir über Richtlinien und Systeme, die Fastlyans bei der Arbeit mit Open-Source-Technologien und -Communities unterstützen und fördern. Fastly ist stolzer Maintainer von Projekten wie H2O, quicly , wit-bindgen , Pushpin , WAF Efficacy und mehr. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen und Monaten weitere Neuigkeiten über den Einsatz von Open Source mit Ihnen zu teilen und Ihnen eine unkomplizierte Zusammenarbeit bei unseren Projekten zu ermöglichen.

Ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit an einem sichereren Internet ist die Auswahl unserer Kunden. Wir folgen seit Langem den Grundsatz, nur mit Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, die Fastlys Werte teilen. Wir haben in die Entwicklung eines Verfahrens investiert, das von den Manila Principles of Intermediary Liability , die von der Electronic Frontier Foundation , einem langjährigen Mitglied des Fast Forward Programms, aufgestellt wurden, inspiriert wurde. Dieser Prozess bestimmt, wem unsere Technologie dienen soll – und wir wollen uns nicht vor der Verantwortung oder Rechenschaftspflicht drücken. Wir wissen, dass uns dies nicht immer hundertprozentig gelingen wird. Diese Probleme sind knifflig und die Methoden, mit denen böswillige Akteure unsere technischen und gesellschaftlichen Systeme angreifen, nehmen ständig neue Formen an. Darum sind wir unseren Kunden und unserer Community für Vorschläge dankbar, wie wir dazu beitragen können, das Internet zu schützen und es zu einem besseren Ort zu machen. Wir arbeiten weiter daran, Ihr Vertrauen auch in Zukunft zu sichern.

Nicht zuletzt unterstützt Fast Forward aber auch Sie, die Open-Source-Community. Weil ihre Arbeit uns inspiriert, haben wir 50 Millionen US-Dollar in kostenlose Services für Open-Source-Projekte und gemeinnützige Organisationen, die diese Projekte unterstützen, investiert. Wir haben gesehen, was Sie in Bewegung setzen können: Millionen von Akteuren, die zusammen daran arbeiten, die Welt zu kartieren , Bildungs- und Web-Ressourcen, die die digitale Kluft überbrücken , Entwickler, die ständig bessere und übertragbare Programmiersprachen entwickeln, und vieles mehr. Unsere Aufgabe ist es, ein Katalysator für Ihre Kreativität zu sein. Sie sollten sich niemals Sorgen darüber machen müssen, wie viel Sie der Erfolg Ihres Projekts kosten wird – und das Einzige, was noch aufregender ist als das, was Sie schon erreicht haben, sind die unglaublichen, großartigen und weltbewegenden Dinge, die Sie als Nächstes tun werden.

Lassen Sie uns das Web erträumen, wie es sein sollte: als einen großartigen Ort, der alle dazu ermutigt, sich zu vernetzen, kreativ zu sein, sich willkommen zu fühlen und große Träume zu erfüllen – unabhängig von Fähigkeit, Herkunft, Glauben, Religion oder Vorlieben.

Gemeinsam für ein besseres Internet: Fast Forward ⏩

