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Das Fastly Control Panel – jetzt mit neuen und besseren Abrechnungsdaten

Jonathan Speek

Manager, Platform Product Management, Fastly

Gomathi Rajesh

Senior Director of Engineering, Fastly

KundenEntwicklungProduktPlattform

Ist Ihnen eigentlich schon aufgefallen, dass wir erst kürzlich den Bereich „Billing“ im Fastly Control Panel überarbeitet haben? Wir haben fleißig an der Umgestaltung des gesamten Bereichs gearbeitet, um unseren Kunden mehr Self-Service-Optionen und Transparenz zu bieten. Als Erstes haben wir die Rechnungsübersicht und die Seiten zur Plannutzung komplett neu gestaltet. Diese Ergänzungen spiegeln Fastlys Engagement für ein nahtloses Nutzererlebnis wider. Kunden sollen ihre Verbrauchsdaten leicht auffinden und Abläufe effizient optimieren können.

Ganz gleich, ob Sie Ihre monatlichen Ausgaben genauer unter die Lupe nehmen, Ihre Nutzungsdaten getrennt nach Produktgruppen analysieren oder Prognosen für die künftige Nutzung erstellen möchten – mit diesen zuverlässigen Tools erhalten Sie die nötigen Einblicke, um in einem sich ständig verändernden digitalen Umfeld fundierte Entscheidungen zu treffen. Und das ist noch lange nicht alles!

Vereinfachtes Abrechnungs-Dashboard

Die neue Übersichtsseite „Billing“ (verfügbar über das Fastly Control Panel) ist ein umfassendes Dashboard, das einen detaillierten Überblick und eine Historie Ihrer Ausgaben und Ressourcennutzung bietet. Ziel ist es, Ihnen Monat für Monat die service- und regionenübergreifende Nachverfolgung und Analyse Ihrer Kosten und Ihres Nutzungsverhaltens zu ermöglichen.

Gleich ganz oben auf der Seite sehen Sie im Abschnitt „Total bill“ ein Liniendiagramm mit den Gesamtkosten, die Ihrem Account in den vergangenen 3, 6, 12 oder 24 Monaten in Rechnung gestellt wurden. So lassen sich Trends und Schwankungen bei Ihren Ausgaben sofort erkennen, untypische Veränderungen identifizieren oder die Auswirkungen einer Skalierung auf die Kosten überprüfen.

Darunter befindet sich eine Aufschlüsselung nach Produktgruppen, die Nutzern gezielte Einblicke in bestimmte Kostentreiber liefert. So könnte beispielsweise ein sprunghafter Anstieg der Compute-Kosten („Compute bill“) auf einen erhöhten Verarbeitungsbedarf hindeuten, während eine gleichbleibende Full-Site Delivery Rechnung („Full-Site Delivery bill“) wahrscheinlich auf eine effektive und konstant gute Auslieferung von Inhalten hinweist.

Darüber hinaus bieten die Balkendiagramme zur Bandbreitennutzung („Bandwidth“) und zu den Anfragen („Requests“) eine übersichtliche Darstellung des übertragenen Datenvolumens bzw. der Anzahl der verarbeiteten Anfragen. Diese Daten sind ausschlaggebend, um einen Zusammenhang zwischen den Ausgaben und dem Verbrauch von Netzwerkressourcen herzustellen.

Im Abschnitt „Other services & products“ finden Sie ein gestapeltes Flächendiagramm, in dem die Kosten für die verschiedenen Fastly Services und Produkte im Zeitverlauf dargestellt sind. Diese detaillierte Aufschlüsselung nach Produktgruppen hilft Ihnen bei der Ermittlung bestimmter Services, die möglicherweise unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen. So können Sie die Rentabilität jedes einzelnen Service bewerten.

Das gestapelte Flächendiagramm mit dem Titel „Regional bills“ liefert wichtige Einblicke für globale Unternehmen, da es die Abrechnungsdaten nach geografischen Regionen aufschlüsselt. So können Kunden leichter erkennen, in welchen Regionen die höchsten Kosten anfallen, was wiederum Aufschluss über die Budgetverteilung gibt oder darauf hinweist, wo das Marktengagement am größten ist.

Einfache Übersicht über die Plannutzung

Auf der brandneuen Seite Plan usage</u> ist Ihre Servicenutzung im Zeitverlauf übersichtlich und detailliert zusammengefasst. Dies liefert wiederum wichtige Erkenntnisse für die effektive Verwaltung von Ressourcen und Kosten.

Das Herzstück der neuen Seite ist die Zusammenfassung, in der die wichtigsten Nutzungsdaten als Momentaufnahme dargestellt sind. Hier finden Sie die Gesamtzahl der Anfragen und die entsprechend abgerechneten Einheiten, damit Sie sofort Ihre tatsächlichen Ausgaben mit Ihrem Plan vergleichen können. Noch bessere Einblicke erhalten Sie durch die Einbeziehung von Bandbreitendaten, die es Ihnen ermöglichen, einen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Anfragen und dem übertragenen Datenvolumen herzustellen und so ein umfassenderes Bild von Ihrem Nutzungsverhalten zu erhalten.

Die Nutzungstrends werden als Liniendiagramm unterhalb der Zusammenfassung dargestellt, in dem die Anzahl der Anfragen innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfasst ist. Dank dieser grafischen Darstellung lassen sich Trends ganz leicht erkennen. Ein stetiger Anstieg des Graphen könnte zum Beispiel auf eine erfolgreiche Marketingkampagne oder eine stärkere Kundenbindung hinweisen, während ein Rückgang eine Überprüfung der jüngsten Änderungen oder möglicher Probleme erfordern könnte.

Neben der Nutzung auf Account-Ebene ist auch eine Aufschlüsselung der Nutzung auf Service-Ebene verfügbar. Hier können Sie Ihre Services nach Nutzungsmetriken sortieren, um auf einen Blick zu erkennen, welche Services am aktivsten sind.

Ganz unten auf der Seite finden Sie einen Abschnitt zur regionalen Nutzung („Regional usage“), der Ihnen detaillierte Einblicke in Ihre Nutzungsdaten nach geografischen Regionen liefert. Diese regionale Aufschlüsselung ist besonders hilfreich für Unternehmen, die in mehreren Märkten tätig sind, da sie so Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung treffen und erkennen können, in welchen Regionen die Kundenbindung stärker bzw. schwächer ist.

Insgesamt bietet Ihnen die neue „Plan usage“-Seite ein umfassendes Tool, das nicht nur wichtige Informationen über die aktuelle Nutzung, sondern auch die nötigen Daten liefert, um zukünftige Anforderungen zu prognostizieren, effektiv zu budgetieren und eine Wachstumsstrategie zu entwickeln. Dies führt neben erhöhter Transparenz und Kontrolle auch dazu, dass Kunden fundierte Entscheidungen im Hinblick auf die langfristige Nutzung ihrer Services treffen können.

Ausblick

Unser Engagement für die Verbesserung des Nutzererlebnisses beim Fastly Control Panel</u> zeigt sich in unseren jüngsten Updates im Bereich „Billing“, die jedem Kunden die Möglichkeit bieten, seine digitalen Abläufe genau und einfach zu überwachen, zu analysieren und zu optimieren. Weitere Features, Verbesserungen und Funktionen sind bereits in Arbeit!

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