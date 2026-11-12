Wir sind stolz darauf, bekannt zu geben, dass Fastly im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 for Edge Distribution Platforms als „Leader“ ausgezeichnet wurde .

Lange Zeit bedeutete „die Edge“ Caching: Inhalte näher an die Nutzer heranzubringen, damit sie schneller geladen, angezeigt und wiedergegeben werden. Auch wenn das nach wie vor zu ihren Aufgaben gehört, ist es längst nicht mehr die einzige Aufgabe. Heute führen Teams Anwendungslogik auf der Edge aus, schützen dort APIs und überwachen den Traffic in Echtzeit. Sie beginnen auch, dort den KI-Traffic zu verwalten. Fastly wurde von Anfang an dafür entwickelt, diese Arbeit zu unterstützen, und wir freuen uns über die Anerkennung.

Das ist unserer Meinung nach wichtig für Teams, die auf der Edge entwickeln – und so gehen wir bei Fastly dabei vor:

Eine Architektur, die für Entwickler entwickelt wurde. Unser WebAssembly-basiertes serverloses Computing, die Unterstützung für Sprachen wie Rust, Go, JavaScript und C++ sowie die schnelle Cache-Invalidierung ermöglichen es Entwicklerteams, echte Anwendungslogik ohne zusätzlichen betrieblichen Aufwand auf die Edge zu verlagern.

Performance, auf die Verlass ist. Bei der Traffic-Optimierung haben wir am besten abgeschnitten. Intelligentes Routing hilft dabei, den Traffic an Beeinträchtigungen des Netzwerks vorbeizuleiten, damit Streaming- und E-Commerce-Erlebnisse dann schnell bleiben, wenn es darauf ankommt.

Sicherheit und Transparenz an einem Ort. Wir konzentrieren uns darauf, umfassenden API-Schutz, Bot-Management, DDoS-Abwehr und Observability in Echtzeit zu integrieren. Wir sind der Meinung, dass diese Funktionen zur selben Plattform wie Auslieferung und Computing gehören und nicht nachträglich hinzugefügt werden sollten.

Wir investieren in die Zukunft, einschließlich Edge-KI-Services, aktiver API-Governance und Tools, mit denen Sie die Plattform in natürlicher Sprache verwalten können. Wir sind der Ansicht, dass Teams angesichts zunehmend verteilter und KI-gesteuerter Anwendungen mehr Möglichkeiten benötigen, um Anfragen zu verarbeiten, die Leistung zu analysieren und die Sicherheit an der Edge zu gewährleisten. Das ist die Richtung, in die wir uns entwickeln, wobei unsere Investitionen von den Anforderungen geprägt werden, die wir bei unseren Kunden und den von ihnen entwickelten Anwendungen beobachten.

Anfang dieses Jahres wurde Fastly auf Grundlage von Kundenbewertungen als 2026 Gartner® Peer Insights™ „Voice of the Customer“ for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet. Vielen Dank an die Kunden und Entwickler, die täglich mit Fastly entwickeln. Ihr Feedback prägt, was wir als Nächstes entwickeln, und wir freuen uns, diesen Moment mit Ihnen zu teilen.

Laden Sie den vollständigen Bericht herunter , um zu erfahren, wie Gartner den Markt bewertet hat und wie wir dabei abgeschnitten haben.

Gartner, Magic Quadrant for Edge Distribution Platforms, Amol Vishwanath Nerlekar, Brandon Medford, Jimmy Chuang, 5. November 2026. Gartner, Voice of the Customer for Edge Distribution Platforms, von Peer Community Contributor, 30. Juni 2026. Gartner, Magic Quadrant und Peer Insights sind eingetragene Handelsmarken von Gartner, Inc. bzw. ihrer Tochtergesellschaften. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Services, die in seinen Publikationen vorgestellt werden, und empfiehlt Technologieanwendern auch nicht, sich nur auf die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen festzulegen. Die Publikationen über die Forschungsergebnisse von Gartner repräsentieren die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Untersuchung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

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