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HTTP/3 und QUIC sind jetzt für unseren gesamten Kundenstamm ohne zusätzliche Kosten verfügbar

Jana Iyengar

VP, Produkt, Infrastruktur-Service, Fastly

FirmennewsKundenPerformanceStreamingCDN und AuslieferungEdge-Netzwerk

Gute Neuigkeiten: HTTP/3 und QUIC Bereitstellungen sind ab sofort für all unsere Kunden ohne zusätzliche Kosten verfügbar. 

Dank der Unterstützung von HTTP/3 in unserem Edge-Cloud-Netzwerk können Unternehmen Endnutzern ein besseres digitales Erlebnis bieten – vor allem denen, die mobile Geräte benutzen oder in Regionen mit schlechter Internetverbindung leben –, nämlich indem schnellere Antwortzeiten, eine bessere Netzwerk-Performance und eine integrierte Verschlüsselung mit TLS 1.3 ermöglicht werden. 

Im Rahmen unseres Limited-Availability-Programms haben wir diese Bereitstellungen für unsere Kunden ausgiebig getestet, um diese Technologie für den Einsatz vorzubereiten. Das sind nur die Ergebnisse des ersten Quartals von 2022:

  • Insgesamt ausgelieferte Bytes: 9,84 PB

  • Durchschnittlich über HTTP/3 gelieferte Bytes pro Tag: 109 TB

  • Durchschnittliche über HTTP/3 eingehende Anfragen pro Tag: 3,78 Milliarden

„Wir sind begeistert von Fastlys Bereitstellung von HTTP/3 über QUIC, die es uns ermöglichen wird, die Performance zu verbessern, insbesondere für unsere mobilen Nutzer und andere Nutzer auf der ganzen Welt, die vielleicht keine so gute Internetverbindung haben“, so Saikrishna Kotha, Senior Director of Global Network Services bei PayPal. „Wir freuen uns darauf, uns die Performance von QUIC in Kombination mit Fastly zunutze zu machen, um das Erlebnis für alle unsere Nutzer weltweit zu verbessern.“

Da Unternehmen immer komplexere Webanwendungen entwickeln, die sicheren Datenverkehr in großen Mengen verarbeiten und das Thema der Videolatenz angehen müssen, werden HTTP/3 und QUIC die Zukunft des Internets mitbestimmen. Sehen wir uns das einmal genauer an.

Technologie als Motor der Innovation

QUIC, die Technologie hinter HTTP/3, ist ein neues latenzreduzierendes, zuverlässiges und sicheres Internet-Transportprotokoll, das langfristig das bisher gebräuchliche TCP ersetzen soll. Wir haben schon früher darüber gesprochen, wie sehr wir QUIC lieben und uns dafür einsetzen, dass es ein Erfolg wird. Es entspricht unserer Mission, ein schnelleres, widerstandsfähigeres und vertrauenswürdigeres Internet aufzubauen. 

Wir sind sogar so sehr von QUIC überzeugt, dass unser Entwicklerteam drei Mitarbeiter aus der Gruppe umfasst, die das Protokoll ursprünglich entwickelt hat: Mark Nottingham, ein Leiter der QUIC Arbeitsgruppe bei der Internet Engineering Task Force (IETF), Kazuho Oku, ein wichtiger Mitwirkender der Arbeitsgruppe und Autor vonquicly, unserer eigenen Implementierung des neuen Protokolls, und ich selbst, Mitverfasser der Grundlagen der technischen Dokumentation

Kurz gesagt sind wir so begeistert, weil das Internet-Transport-Ökosystem seit Jahrzehnten immer unflexibler geworden ist. QUIC bricht mit dieser Versteifung, indem es Verschlüsselung, Versionierung und eine viel umfassendere und leistungsfähigere Palette von Services bietet. QUIC ist bereit, bei der nächsten Generation von Internet-Innovationen die Führung zu übernehmen. Der Anfang ist bereits gemacht mit Erweiterungen wie weniger zuverlässigen Datagrammen in QUIC, die den Weg für Echtzeitmedien und andere Anwendungen mit weniger anspruchsvollen Transportservices geebnet haben, sowie mit vielversprechenden Technologien wie MASQUE und WebTransport.

HTTP/3 und QUIC bieten eine Reihe von Vorteilen, die sowohl die Probleme von Endnutzern als auch die Hindernisse für Entwickler bei dem Aufbau eines leistungsfähigen, stabilen und sicheren Internets der Zukunft lösen:

  • Performance, Sicherheit und Flexibilität für das moderne Internet: Die Vorteile von HTTP/3 und QUIC liegen auf der Hand – vor allem für Unternehmen, die sich stark auf mobile Nutzer konzentrieren oder deren Kunden in Teilen der Welt leben, wo Internetverbindungen weniger stabil sind.

  • Bessere Erlebnisse – weltweit: Der Web-Traffic fließt schneller, da er darauf ausgelegt ist, Head-of-Line-Blockierungen zu vermeiden. Außerdem bietet er einen Handshake mit geringer Latenz, was das Rebuffering deutlich reduziert.  

  • Erhöhte Sicherheit dank integrierter Verschlüsselung: TLS 1.3 , die neueste Version des Transport Layer Security-Protokolls, ist in QUIC bereits integriert. So bleiben Header und Metadaten besser vor Zugriffen durch Dritte geschützt und Verbindungen werden privater und vertrauenswürdiger als je zuvor.

  • Schnellere Innovation dank tieferer Integration: Weil QUIC im User Space ausgeführt wird, lässt es sich nahtlos in unsere Tooling-, Tracing- und Logging-Infrastruktur integrieren. So können Developer Projekte leichter testen, was wiederum zu einer beschleunigten Bereitstellung und Weiterentwicklung von Websites und Anwendungen führt.

Das Internet der Zukunft

Der Aufbau stabiler, leistungsfähiger und sicherer digitaler Erlebnisse erfordert Investitionen in jedem Bereich des Internet-Ökosystems: in die Architektur, Produkte und die eigentliche Grundlage, auf der diese Anwendungen laufen – das Internet per se. Das bedeutet, dass dabei jedem der Beteiligten eine entscheidende Rolle zukommt. Technologen müssen ein solideres Web aufbauen. Die Anbieter müssen nachhaltigere und sicherere Produkte entwickeln. Und die Unternehmen, die Websites und Anwendungen betreiben, müssen sich der architektonischen Entwicklung voll und ganz anschließen. 

Es kommt darauf an, wie wir das Web aufbauen. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung ist notwendig, wenn wir wollen, dass das Internet auch in den kommenden Jahren unsere Bedürfnisse erfüllt. Wir sind stolz darauf, an vorderster Front dabei zu sein, das Internet der Zukunft nicht nur einzuführen, sondern tatsächlich mitzugestalten.

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