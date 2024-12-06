Diez preguntas que debes hacerte y responder al evaluar distintas CDN

En el último artículo que publiqué en el blog, analicé las razones por las que te conviene utilizar una red de distribución de contenidos (CDN). Pero ¿qué pasa después? Pues que tendrás que escoger la que mejor se adapte a tu negocio.

Las CDN llevan con nosotros desde finales de la década de 1990. Ahora el sector está en pleno cambio: CDN como la de Fastly aprovechan la mejora de hardware y las nuevas herramientas de código abierto para crear soluciones de distribución de contenido que aportan funciones innovadoras.

Modernizar tu CDN significa mejorar el rendimiento de tu sitio web, acelerar la distribución de contenidos y obtener información reveladora en tiempo real. Quedarte con una CDN antigua significa gastarte mucho dinero en una solución que no tiene las funciones que necesita tu negocio o que tiene muchas funciones de relleno que no necesitas, y que pagas.

Es recomendable que, antes de tomar una decisión, investigues en profundidad cada una de las CDN que te interesen. Por eso, pensamos que te vendría bien saber las preguntas que deberías hacerte y responder mientras buscas.

¿Qué clase de contenido puede gestionar?

Si en tu sitio solo tienes texto e imágenes simples que no cambian con regularidad (y que no deben actualizarse con frecuencia), cualquier CDN te debería servir, porque en principio todas gestionan contenido estático. Si, por el contrario, el contenido de tu sitio es más complejo (como los datos personales de los usuarios), necesitas una CDN que pueda acelerar contenido dinámico. Tu sitio o aplicación también puede incluir contenido activado por eventos; se trata de un contenido dinámico basado en acciones humanas o mecanizadas (p. ej., titulares de noticias, precios, cotizaciones en Bolsa, resultados deportivos y API) y que la mayoría de las CDN no puede almacenar en caché, a pesar de prestarse a ello. En ese caso, necesitarás una CDN que pueda almacenarlo en caché en el edge. Por último, si el grueso del contenido de tu sitio lo componen vídeos, tu solución de CDN debería poder gestionar vídeo en streaming o bajo demanda o estar asociada a una plataforma de alojamiento de vídeo que permita distribuir los contenidos. En definitiva, la solución de CDN que escojas debería poder almacenar en caché todo el contenido que necesites guardar de esa manera.

¿A qué regiones distribuye contenido?

¿Dónde se encuentra la mayoría de tus clientes? ¿Tiene la CDN puntos de presencia (POP) en zonas geográficas cercanas a la mayoría de tus clientes? La CDN que mejor se adapte a tu negocio debe tener POP distribuidos en las ubicaciones adecuadas y contar con una red considerable que permita que el contenido llegue con rapidez a tus clientes allí donde estén.

¿Qué clase de hardware utiliza la CDN?

Cuanto mayores sean la potencia y la velocidad del hardware con que se haya diseñado la red de tu CDN, mejores velocidades de carga de páginas obtendrás y mejor rendimiento logrará tu sitio. Por ejemplo, busca CDN que utilicen unidades de estado sólido (SSD) en lugar de los convencionales discos magnéticos. Las SSD dotan a la CDN de más velocidad: esta obtendrá más rápido objetos almacenados en caché y gestionará más peticiones por segundo. O sea, que los usuarios recibirán tu contenido mucho antes.

¿Qué nivel de servicio de soporte técnico me van a prestar?

¿Es fácil contactar con el equipo de soporte técnico de la CDN? ¿Presta servicio únicamente en horario comercial? ¿Es posible ponerse en contacto con sus miembros por teléfono, correo electrónico o chat? ¿Cuánto tiempo tarda en responder si notificas un problema? Cuanto más tiempo pase sin que se resuelva el problema de tu sitio, más se reducirá su rendimiento. Te interesa contar con un equipo de soporte que sepas que va a responder con rapidez, sea cual sea el momento del día. Y que detecte y te notifique los problemas antes de que tú mismo te des cuenta de ellos.

¿Permite la CDN el autoabastecimiento?

¿Tienes que ponerte en contacto con un agente del servicio de atención al cliente para empezar a utilizar la CDN o puedes ponerla en marcha sin ayuda? Busca una CDN que te permita registrarte y empezar a probar sus servicios con rapidez. Así, conocerás las claves de las funciones de la CDN y sabrás si es idónea para tu sitio.

¿Ofrece flexibilidad y control?

¿Es posible personalizar la CDN? No olvides que con algunas CDN tendrás que contactar con un agente del servicio de atención si quieres implementar cualquier cambio; es decir, tu equipo no tendrá la agilidad ni la adaptabilidad necesarias para dar respuesta a problemas cuando surjan. Sin embargo, otras, como la de Fastly, ofrecen más flexibilidad, se pueden personalizar y están diseñadas con lenguajes que te permiten configurar ajustes sin ayuda y sin tiempos de espera. La de Fastly, por ejemplo, está diseñada con Varnish Configuration Language (VCL), acelerador web dinámico que aporta transparencia: podrás desplegar cambios con rapidez, crear ajustes especializados con que almacenar contenido en caché con más inteligencia, y ejecutar lógica de aplicaciones en el edge. Además, Varnish posibilita que esos ajustes se carguen y descarguen sobre la marcha. ¿Qué supone esto? Que podrás realizar cambios en tu sitio y desplegarlos al instante. Que ya no tendrás que esperar a los periodos de mantenimiento. Y que dirás adiós a los tiempos de interrupción de los servidores.

Todas estas ventajas son particularmente importantes si tu sitio o aplicación incluye contenido activado por eventos, que, como acabas de ver, se caracteriza por cambiar con regularidad. Si tu negocio opera en tiempo real y tu objetivo es distribuir el contenido más actual a tus usuarios, debes ser capaz de configurar cambios de inmediato y purgar contenido a través de la CDN en tiempo real. Al evaluar diversas CDN, es esencial que la opción que elijas cuente con funciones de configuración y purga en tiempo real.

¿Qué clase de análisis realiza?

¿Qué volumen de datos puede procesar la CDN en los seguimientos que realice? ¿Se pueden enviar los registros a aplicaciones y herramientas de terceros? La solución por la que te decidas debería permitirte visualizar qué ocurre en tu CDN en todo momento. Además, debería tener funciones que te permitan realizar seguimientos de datos como el porcentaje de peticiones por segundo entregadas desde la caché, total de peticiones, proporción de aciertos de caché, errores, aciertos de caché, tiempo de acierto, fallos de caché y tiempo de fallo. Por último, debería contar con paneles que muestren estadísticas históricas y datos en tiempo real.

¿Qué tipo de integraciones ofrece?

La CDN que te interesa ¿ofrece integraciones con otras empresas?, ¿cuenta con una API abierta? Si tienes pensado utilizar alojamiento gestionado para tus propios servidores de origen, vas a necesitar una CDN que funcione con servicios de terceros, como herramientas de creación de registros, Heroku y Google Cloud Platform.

¿Utiliza la competencia una solución de CDN?

Si tus competidores (u otras empresas del sector) utilizan una CDN, compara los tiempos de carga de tu sitio y del sitio de estos. También puedes analizar en qué aspectos de la distribución de contenido destaca la competencia o en cuáles necesita mejorar. Por último, debes plantearte si utilizar la misma CDN que los competidores te va a ayudar a mantener tu nivel de competitividad o si necesitas una solución más avanzada.

¿Se adaptará bien la CDN al funcionamiento de mi stack?

Una CDN que se adapte a ti debe funcionar como extensión de tu stack y como panel de análisis. Si la transición no es perfecta, no es la solución que necesitas. Al utilizarla, la CDN ideal debe transmitirte que no es un elemento externo, sino que está integrado en la infraestructura de tu sitio. Asegúrate de que incluya una API que ofrezca una integración sencilla con tus flujos de trabajo. En definitiva, una solución de CDN ideal no debería forzarte a cambiar la forma que tienes de trabajar.

Analizar con detenimiento las diversas opciones de CDN que hay en el mercado es una tarea que te llevará tiempo. Si acabas escogiendo la CDN que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio, ese tiempo habrá merecido la pena.