Adam Denenberg trabaja como SVP, Customer Solutions en Fastly y su función es favorecer la adopción técnica de la plataforma de edge cloud de Fastly. Antes trabajó como Chief Technology Officer en iHeartRadio, donde era responsable de la supervisión de la estrategia y la visión técnicas globales. Previamente ocupó el cargo de VP of Engineering en The Huffington Post. Adam tiene una Licenciatura en Informática por SUNY Albany y posee un título secundario en Física.

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