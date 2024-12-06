El tiempo nos ha enseñado que los desarrolladores son la fuerza motriz de las experiencias online que pueden transformar el mundo, sobre todo cuando tienen las herramientas adecuadas a su alcance. Y, aunque es importante hacer que estas herramientas sean accesibles, también lo es asegurarse de que sea fácil encontrarlas, entenderlas, usarlas y

experimentar con ellas. Por eso presentamos el Developer Hub de Fastly: el lugar donde encontrarás todo lo que necesitas para desarrollar en el edge en Fastly.

[Centro para desarrolladores de Fastly](https://developer.fastly.com/)

Hemos creado una plataforma muy personalizable con una amplia gama de capacidades centradas en los desarrolladores. Nuestro Developer Hub pone todas las posibilidades de Fastly en manos de los desarrolladores, simplificando la búsqueda de las herramientas que necesitan y ayudándoles a darse cuenta de lo que es capaz nuestra tecnología. Nuestro

trabajo consiste en ayudar a los desarrolladores a lograr sus objetivos sirviéndose del poder de la edge computing. Con el Developer Hub, estamos encantados de proseguir ese objetivo y abrir el edge, más si cabe, a los desarrolladores.

El hub de hubs.

Ahora, desde una única ubicación, puedes encontrar referencias tanto para VCL como para nuestra API, patrones y recetas de soluciones, nuestros registros de cambios de API, CLI y VCL, Fastly Labs y Fastly Fiddle, así como abundante material de aprendizaje. Además, hemos incorporado un motor de búsqueda optimizado para desarrolladores, para que

puedas hallar con facilidad lo que necesites al instante. Tanto si te has beneficiado de Fastly durante años como si eres nuevo en nuestra plataforma de edge cloud, esta es tu ventanilla única para experimentar, construir, asegurar, desplegar y dar vida a todas tus grandes ideas en el edge en tiempo real.

Como desarrolladores que somos, sabemos lo importante que es disponer de herramientas y recursos que despejen el camino para innovar. Y, aunque todos los recursos recién mencionados ya estaban disponibles en Fastly, tener que buscarlos en diferentes lugares añadía un paso innecesario. Con este nuevo centro consolidado tienes todo lo bueno a tu

alcance: más herramientas, accesibilidad y espacio para la ideación y la comunidad.

Esto es solo el principio.

En un futuro próximo, este espacio se convertirá en el lugar de encuentro de la comunidad de desarrolladores de Fastly, y de todos los recursos de Compute, incluida la referencia CLI para nuestra nueva herramienta de línea de comandos. También nos encantaría saber lo que, según tú, podría hacer que el Developer Hub resultase aún más útil. Solo tienes que pulsar el botón verde de «Feedback» que encontrarás en cada página. Además, nos puedes encontrar en Twitter (@Fastly) para compartir tu labor; tenemos muchas ganas de ver lo que estás creando.