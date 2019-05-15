Adam Foltzer
Senior Software Engineer
Adam es ingeniero de software sénior en Fastly. Adam tuvo la suerte de empezar a programar con Scheme a una edad muy temprana; desde entonces, se ha convertido en apasionado de la programación funcional y denotativa. Más recientemente, se ha centrado en programación de sistemas de nivel bajo con Rust, tras dedicarse varios años a trabajar con Haskell en Galois. Antes de cursar estudios en Informática, estudió ruso, literatura y arqueología y aprendió a pilotar avionetas.
Ciclo de vida y rendimiento de una instancia de Lucet
Lucet, sistema de Fastly de código abierto de compilación y tiempo de ejecución de WebAssembly, está concebido para impulsar a WebAssembly más allá de los límites del navegador y para diseñar una plataforma que permita una ejecución más rápida y segura en la nube de borde de Fastly. En esta entrada de blog, vamos a presentar todas las fases del ciclo de vida de Lucet y vamos a probar su rendimiento para hacer hincapié en formas de mantener un nivel bajo de carga.