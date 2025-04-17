Alina Lehtinen-Vela
Content Marketing Manager
Alina Lehtinen-Vela pertenece al equipo de Content Marketing de Fastly, donde se centra en la estrategia, el desarrollo y la optimización de contenido de marketing. Con más de una década de experiencia en marketing digital, relaciones públicas y SEO, ella tiene un historial comprobado de asegurar colocaciones en medios de alto impacto y desarrollar estrategias de contenido basadas en datos. Cuando no está diseñando estrategias de contenido, te encontrarás en un paseo por la naturaleza o metido hasta las rodillas en un proyecto de bricolaje.
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