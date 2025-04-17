Intrusos invisibles: cómo los bots sabotean los servicios de streaming

El tráfico de bots está en aumento a nivel mundial, lo que cuesta a las empresas millones de dólares en ingresos y productividad perdidos. Según el Informe de Amenazas 2024 de Fastly , el tráfico de bots representó más de un tercio de todo el tráfico web.

El streaming multimedia puede ser especialmente vulnerable al tráfico de bots, particularmente durante eventos en directo populares, donde los picos de tráfico pueden ocultar actividades malintencionadas. Los datos del mismo informe muestran que el sector de medios de comunicación y entretenimiento es el segundo más atacado por bots maliciosos, con un 21 %, solo por detrás del sector de alta tecnología, con un 37 %.

Aquí tienes algunos de los ataques de bots más comunes en los medios de streaming:

1. Ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS)

Los bots pueden ser parte de botnets usadas en ataques DDoS para saturar servidores de streaming, provocando interrupciones, latencia o incluso caídas. Esta táctica se usa a veces para sabotear emisiones de la competencia o interrumpir transmisiones populares. Los ataques DDoS pueden resultar en la pérdida de ingresos publicitarios, daños a la reputación, y aumentos en los costes operativos con la asignación de recursos para la respuesta a incidentes y la restauración del sistema.

Impactos potenciales de los ataques DDoS:

Pérdida financiera: Las interrupciones y los tiempos de carga lentos pueden costar a las empresas millones de dólares. Pregúntale a Apple: se estima que su interrupción en la App Store e iTunes en 2015 costó alrededor de 25 millones de dólares en pérdida de ingresos.

Abandono de usuarios: Aunque un sitio no esté completamente caído, las ralentizaciones pueden llevar a la pérdida de ingresos. Las investigaciones demuestran que más de la mitad de los usuarios móviles abandonan el sitio si tarda más de 3 segundos en cargarse .

Daño a la reputación: Las interrupciones frecuentes o problemas de rendimiento pueden erosionar la confianza en tu servicio y hacer que los clientes se dirijan a tus competidores

Aumento de los costes operativos: Recuperarse de un ataque incrementa los gastos operativos, ya que es necesario asignar recursos a la respuesta a incidentes y a los esfuerzos de restauración del sistema. Los ataques DDoS también pueden incrementar las facturas de la nube debido a los costes de tráfico de salida y otras herramientas.

2. Creación abusiva de cuentas

Crear cuentas falsas no es inherentemente malicioso; sin embargo, la escala y la velocidad a la que los bots pueden crearlas pueden ser extremadamente perjudiciales. Los bots también pueden utilizarse para crear cuentas falsas que coordinen ataques contra streamers, inunden las secciones de comentarios con discursos de odio o participen en acoso. Este comportamiento organizado puede causar daño psicológico a las personas y perjudicar tu reputación.

Posibles repercusiones del abuso en la creación de cuentas:

Daños de imagen: Los bots pueden tergiversar información o difundir discursos de odio que dañen tu marca y reputación.

Pérdida de ingresos: Los bots pueden provocar métricas de audiencia inexactas al inflar el número de seguidores, comentarios o visualizaciones. Los datos engañosos pueden disuadir a los anunciantes si detectan un patrón de recuentos de espectadores inflados en comparación con el número real de espectadores. En los casos en que a los creadores de contenido se les paga en función de las visitas o la capacidad de retención, el tráfico de bots puede resultar en un aumento de los costos del contenido.

Tiempo de interrupción de la plataforma: Inundar una sección de comentarios o un chat en vivo con miles de mensajes por segundo puede hacer que el sitio se caiga e impedir la participación genuina.

3. Apropiación de cuentas (ATO)

Una apropiación de cuenta es una forma de robo de identidad que ocurre cuando un usuario no autorizado accede a la cuenta de otro usuario. Una vez que hayan iniciado sesión, podrán cambiar detalles, realizar compras, ver datos privados y transferir fondos sin que el propietario de la cuenta lo sepa.

Los actores malintencionados tienen diferentes métodos para acceder a las cuentas de otros usuarios. Una forma común de obtener acceso es relleno de credenciales , donde el atacante utiliza nombres de usuario y contraseñas robados. Los criminales emplean bots para probar en masa los datos de inicio de sesión filtrados en otros sitios, con la esperanza de encontrar coincidencias y obtener acceso no autorizado.

Impactos potenciales de apropiación de cuentas:

Pérdida de ingresos por fraude de suscripción : Los atacantes pueden revender credenciales de cuentas robadas o usarlas indebidamente para acceder a contenido prémium sin pagar. Esto puede reducir las suscripciones legítimas e impactar directamente en los flujos de ingresos recurrentes.

Daño a la confianza de la marca y del usuario : los usuarios que experimenten acceso no autorizado pueden cancelar sus suscripciones, dejar reseñas negativas o cambiarse a plataformas de la competencia, lo que lleva a un daño a largo plazo en la reputación de la marca.

Aumento de los costes operativos: Los incidentes de apropiación de cuentas requieren que las empresas asignen recursos a la atención al cliente para la recuperación de cuentas, las investigaciones de fraude y las mejoras de seguridad. Esto incrementa los gastos operativos.

Cómo proteger los sitios de streaming contra bots

Por suerte, hay herramientas automatizadas que te pueden ayudar a mitigar los ataques de bots con facilidad. Elegir la herramienta adecuada depende del tipo de ataques que quieras prevenir.

Prevención de ataques DDoS

Las herramientas de DDoS Protection más efectivas tienen capacidades de red masivas para absorber incluso los ataques más grandes. A partir del 16 de abril de 2025, la capacidad de Fastly es de más de 410 Tbit/s. La mitigación eficaz de DDoS requiere una herramienta que pueda separar adaptativamente los sofisticados ataques DDoS de capa 7 del tráfico legítimo con el que intentan mezclarse. Fastly DDoS Protection ofrece protección automatizada contra ataques DDoS al establecer una línea base de los patrones de tráfico normales de un servicio y sus atributos para detectar rápidamente anomalías y crear reglas temporales para mitigar el ataque. Lo importante es que Fastly puede mitigar ataques en segundos. Esto es crítico porque el 50 % de los ataques DDoS en 2023 duraron solo 52 segundos .

Prevenir el abuso en la creación de cuentas y la apropiación de cuentas.

La gestión de bots de Fastly ayuda a prevenir tanto el abuso en la creación de cuentas como la apropiación de cuentas mediante la detección y/o señalización de actividades sospechosas a través de:

Identificación de patrones en las peticiones de registro de cuentas

Detección de picos anómalos en el volumen de nuevas cuentas

Marcar intentos de inicio de sesión con características sospechosas (p. ej., comprobación de credenciales comprometidas)

Fastly Bot Management emplea técnicas avanzadas de detección para distinguir entre bots buenos (como Google) y scrapers maliciosos:

La detección del lado del servidor escanea automáticamente los metadatos de las peticiones para identificar anomalías, resalta los bots «buenos» verificados y detecta actividades maliciosas utilizando huellas digitales de TLS conocidas como malas, agentes de usuario engañosos y encabezados sospechosos. Además, nuestro equipo de CSOC e investigación de seguridad supervisa continuamente el tráfico global, identifica a los infractores reincidentes en nuestra vasta base de clientes y los marca para beneficio de todos nuestros clientes.

Detección en el lado del cliente: Un fragmento ligero de JavaScript que se integra fácilmente en cualquier página web para detectar bots mediante navegadores automatizados (por ejemplo, Selenium, Puppeteer, PhantomJS, Playwright) y ayuda a prevenir el abuso directo de la API.

Detén el tráfico malicioso en tiempo real

Una vez que se identifica la actividad maliciosa, puedes tomar medidas con el sistema de mitigación de bots multicapa de Fastly. Con nuestro intuitivo generador de reglas, puedes decidir cuándo activar el tráfico automatizado mediante respuestas adaptativas como los desafíos dinámicos (algo que solo Fastly y otro proveedor pueden soportar) o medidas estáticas como los desafíos interactivos y pasivos, límites de velocidad o bloqueos de IP.

Desafíos dinámicos valida automáticamente la legitimidad del tráfico con Private Access Tokens (PATs) siempre que sea posible y presenta desafíos interactivos o no interactivos a los usuarios según si el tráfico parece sospechoso o no. Solo el tráfico sospechoso recibe desafíos interactivos evitando frustrar a los usuarios reales con pruebas interactivas como CAPTCHAs . Este enfoque permite a las plataformas de streaming mantener una seguridad sólida sin interrumpir a los espectadores genuinos.

Otras estrategias de mitigación

Desafíos individuales pasivos o interactivos del cliente : Si necesitas más control sobre cuándo y qué tipos de desafíos ofrecer a diferentes fuentes de tráfico, puedes optar por proporcionar a los usuarios desafíos pasivos que no afecten la experiencia de usuario pero que sean más fáciles de resolver o desafíos interactivos como los CAPTCHA, que son más disruptivos pero más difíciles de resolver.

El bloqueo de IP te permite bloquear instantáneamente el tráfico malicioso conocido en función de su dirección IP.

Limitación de frecuencia te permite controlar el volumen de tráfico para evitar abusos y reducir la carga de recursos.

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