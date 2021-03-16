Annette solía pasarse el día corriendo de aquí para allá en la oficina de Fastly de Denver, ayudando a organizar actividades fuera de la oficina, preparando eventos y acariciando a todos los perros de los empleados. Durante estos tiempos de teletrabajo, ha colaborado en varias áreas del equipo de Personal y ha empezado a trabajar codo con codo con el equipo de Comunicación Interna con los Empleados. Es licenciada en Antropología por la Universidad de Colorado Boulder. Cuando no está trabajando, se la puede encontrar recorriendo las Montañas Rocosas con su tabla de snowboard, enfrascada leyendo un libro o preparando un café filtrado a mano buenísimo.

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