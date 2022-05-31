Blake Dournaee dirige el grupo de gestión de productos de seguridad en Fastly, y su trabajo consiste en garantizar que los clientes tengan acceso a las funciones que mejoran tanto la seguridad como el rendimiento. Comenzó su carrera profesional en RSA Data Security (actualmente EMC) como especialista en aplicaciones de criptografía aplicada. También tiene experiencia como Product Manager en Intel Corporation, donde trabajó en el lanzamiento de componentes de seguridad para las API y la protección de datos.

Mostrar biografía