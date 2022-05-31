Blake Dournaee
Manager, Security Product Management, Fastly
Blake Dournaee dirige el grupo de gestión de productos de seguridad en Fastly, y su trabajo consiste en garantizar que los clientes tengan acceso a las funciones que mejoran tanto la seguridad como el rendimiento. Comenzó su carrera profesional en RSA Data Security (actualmente EMC) como especialista en aplicaciones de criptografía aplicada. También tiene experiencia como Product Manager en Intel Corporation, donde trabajó en el lanzamiento de componentes de seguridad para las API y la protección de datos.
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Señales (III): señales en el edge
Descubre cómo usamos señales del WAF de última generación para identificar usuarios y supervisar las respuestas. También veremos cómo puedes proteger más si cabe los sistemas inferiores mediante el uso de códigos de respuesta personalizados.
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Revisiones virtuales con el WAF de última generación de Fastly
Aplicar revisiones en servidores siempre resulta muy pesado, ya sea por las múltiples dependencias o por todos los pasos burocráticos que hay que seguir; por esta razón introdujimos las revisiones virtuales basadas en el WAF.