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Charlie Bricknell
Senior CSOC Analyst
Charlie Bricknell es Senior CSOC Analyst de la región de EMEA de Fastly. Se ha enfrentado a todo tipo de amenazas de seguridad en distintos puestos del sector. A Charlie le gusta estudiar nuevas amenazas y desarrollar mecanismos de detección y mitigación innovadores para los clientes de Fastly. Cuando no está trabajando, Charlie disfruta de la escalada y la fotografía.
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Análisis de las amenazas durante los Cyber 5
Hemos estudiado los ataques a los sitios web de comercio para conocer a fondo el panorama de las amenazas durante los días conocidos como "Cyber 5".