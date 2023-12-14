Charlie Bricknell es Senior CSOC Analyst de la región de EMEA de Fastly. Se ha enfrentado a todo tipo de amenazas de seguridad en distintos puestos del sector. A Charlie le gusta estudiar nuevas amenazas y desarrollar mecanismos de detección y mitigación innovadores para los clientes de Fastly. Cuando no está trabajando, Charlie disfruta de la escalada y la fotografía.

Mostrar biografía