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Chris Ritter
Gerente senior de alianzas en la nube
Chris lidera la relación global de alianza de AWS de Fastly. Se especializa en unir equipos para ayudar a resolver los problemas de los clientes y liberar valor. En su tiempo libre, le gusta intentar seguir el ritmo de sus dos hijos pequeños y perseguir pelotas de golf por el campo.
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