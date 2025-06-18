Nos entusiasma anunciar que la plataforma Fastly Edge Cloud ha sido verificada como un producto «Desplegado en AWS» en AWS Marketplace, lo que indica que Fastly (red de distribución de contenidos y solución de seguridad) está alojada en AWS, ayudando a clientes como tú a maximizar el valor de la adquisición en AWS Marketplace. Los clientes pueden seguir aprovechando con confianza su gasto en AWS Marketplace para incorporar Fastly y podrían calificar para ahorros significativos tanto en su infraestructura como en la cobertura de sus compromisos. Los clientes Fastly conserváis todas las ventajas bajo la nueva política de AWS al comprar en AWS Marketplace.

Este reconocimiento sigue a nuestras certificaciones de competencia en Retail y seguridad , designaciones que reconocen que Fastly ha demostrado una experiencia probada que ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos de seguridad en la nube y ayuda a los retailers a acelerar sus procesos de transformación digital, permitiéndoles mantener una ventaja competitiva y ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Para recibir las designaciones, los socios de la red de socios de AWS (APN) debéis poseer una gran experiencia en AWS y ofrecer soluciones sin problemas en AWS.

Por qué importa la insignia

Para Fastly, recibir la insignia "Desplegado en AWS" es un logro significativo que destaca nuestro compromiso de distribuir soluciones seguras, escalables y de alto rendimiento. Al cumplir con estos requisitos, reforzamos nuestra dedicación a proporcionar soluciones Enterprise que cumplan con los estándares operativos más altos, lo que facilita aún más que los usuarios de AWS elijan Fastly con confianza.

Los clientes eligen comprar Fastly a través de AWS Marketplace para:

Optimiza las adquisiciones con flujos de trabajo de compras nativos de AWS

Consolida la facturación entre AWS y proveedores de terceros

Simplifica el cumplimiento con la alineación integrada de AWS

Mantén la capacidad de retención de los socios estratégicos en todo tu ecosistema en la nube.

La plataforma edge cloud de Fastly es altamente programable y está diseñada para aprovechar al máximo la moderna internet.

Explora en AWS Marketplace

Creado para el rendimiento en la nube de AWS

Desde el borde hasta el núcleo, Fastly está optimizado para la nube y diseñado para escalar con AWS. Nuestra infraestructura utiliza servicios clave de AWS para todo, desde la telemetría hasta los conocimientos impulsados por IA, asegurando la flexibilidad, fiabilidad y escalabilidad que nuestros clientes esperan.

A diferencia de algunos WAF antiguos que no se integran bien con el despliegue automatizado o las pilas tecnológicas existentes, el WAF de última generación de Fastly se puede desplegar de forma nativa en cualquier entorno de AWS, incluidos:

Amazon EC2 y Lambda para respaldar la inspección de tráfico en tiempo real y la flexibilidad de Compute

Amazon CloudWatch y Kinesis para impulsar la observabilidad en tiempo real y el streaming de eventos

Amazon S3 y DynamoDB para un manejo de datos resiliente y una rápida propagación de reglas

Amazon Bedrock para potenciar los conocimientos de seguridad impulsados por IA/ML

Amazon Route 53 para enrutar a los usuarios sin problemas a través de internet (Amazon Route 53 proporciona un sistema de nombres de dominio (DNS) altamente disponible y escalable, registro de nombres de dominio y servicios de verificación de salud en la nube)

Desde el WAF de última generación y la gestión de bots hasta el serverless Compute en el borde, Fastly potencia a los equipos de DevOps, seguridad y plataforma para actuar más rápido sin comprometer la seguridad ni el rendimiento. Y ahora, como socio totalmente «desplegado en AWS», Fastly se alinea aún más estrechamente con tu arquitectura de AWS, tus necesidades de cumplimiento y tu estrategia financiera.